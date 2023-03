Αθλητικά

Σκοποβολή: Η Κορακάκη πρωταθλήτρια Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίαμβος για την Ελληνίδα Πρωταθλήτρια στον τελικό των 10μ. με αεροβόλο πιστόλι.



Στην κορυφή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αεροβόλων Όπλων «αναρριχήθηκε» η Άννα Κορακάκη, μετά τον θρίαμβο της στον τελικό των 10μ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και χρυσή Ολυμπιονίκης του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο αντιμετώπισε στην «μάχη» για το χρυσό τη Γαλλίδα Καλίμ Γεντρζεγέφσκι, κάμπτοντας την αντίσταση της με 16-14 και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του βάθρου στο Ταλίν της Εσθονίας.

Στον τελικό συμμετείχε και η Χριστίνα Μόσχη, η οποία κατέλαβε την τέταρτη θέση και εξασφάλισε την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Τα μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων, τραυματιών και επιβατών

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία

Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής για 65χρονη - Απέκτησε την όρασή της χάρη στη δωρεά κερατοειδούς