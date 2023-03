Κόσμος

Κύπρος - ΔΗΣΥ: Η Αννίτα Δημητρίου νέα πρόεδρος

Ο ανθυποψήφιός της Δημήτρης Δημητρίου επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της για να τη συγχαρεί.

Νέα πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού αναδείχθηκε η Αννίτα Δημητρίου.

Η Αννίτα Δημητρίου εξελέγη νέα πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού με 14.287 ψήφους, ήτοι ποσοστό 69,18%. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο Δημήτρης Δημητρίου έλαβε 6.365 ψήφους, που ισοδυναμεί με ποσοστό 30.82%.

Σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ΔΗΣΥ στο Twitter αναφέρει ότι ψήφισαν 20.708 μέλη, ποσοστό 41%.

??? Ψήφισαν 20708 μέλη, ποσοστό 41%



Αμμόχωστος 3000, 45%

Εξωτερικό 201, 10%

Λάρνακα 3092, 47%

Λεμεσός 4532, 39%

Λευκωσία 7578, 42 %

Πάφος 2305, 39% — ΔΗΣΥ (@DISY1976) March 11, 2023

Τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο κος Χριστοδουλίδης συνεχάρη την κα Δημητρίου για την εκλογή της και στην προεδρία του ΔΗΣΥ.

