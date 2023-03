Υγεία - Περιβάλλον

Αλόννησος: Έμεινε μεσοπέλαγα σκάφος που μετέφερε άρρωστο παιδί στο νοσοκομείο του Βόλου

Περιπετειώδης ήταν η διακομιδή ενός άρρωστου βρέφους από την Αλόννησο στο νοσοκομείο του Βόλου.

Μια απίστευτη περιπέτεια πέρασε ένα βρέφος μόλις 1 έτους στην Αλόννησο, όταν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου επειδή ήταν άρρωστο, με το σκάφος που το μετέφερε να «μένει» μεσοπέλαγα και να χρειαστεί η επέμβαση του Λιμενικού για να φτάσει τελικά στον προορισμό του.

Η μητέρα του βρέφους πήγε το παιδί της στις 23:00 της Δευτέρας (13.3.2023) στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου. Μετά από εξέταση, η γιατρός έκρινε πως το μωρό έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Βόλου.

Όμως, το πλωτό ασθενοφόρο ήταν εκτός λειτουργίας και έτσι κλήθηκε ένα ιδιωτικό σκάφος από τη Σκόπελο για να πάρει το βρέφος και τη μητέρα του και να τους μεταφέρει στον Βόλο. Όμως, το σκάφος τελικά «έμεινε» έξω από τη Σκιάθο.

Χρειάστηκε η επέμβαση του Λιμενικού, με τα στελέχη της υπηρεσίας να φτάνουν στο σημείο με σκάφος και να μεταφέρουν το βρέφος, τη μητέρα και τη γιατρό στο νοσοκομείο του Βόλου. Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, το βρέφος κατέληξε να φτάσει στο νοσοκομείο στις 05:00 το πρωί, από τις 23:00 που πήγε στο ιατρείο της Αλοννήσου.

«Η ασφάλεια αφορά όλους μας και δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα χρειαστούμε κι εμείς κάποια διακομιδή», σχολίασε ο αντιδήμαρχος Αλοννήσου κ. Φλωρούς και σημείωσε ότι έχουν γίνει προσπάθειες στο θέμα των διακομιδών και της ασφάλειας, όμως πρέπει να εξεταστεί εκ νέου το ζήτημα ποιο ιδιωτικό σκάφος είναι αξιόπλοο και ποιο δεν είναι.

Ο αντιδήμαρχος του νησιού επεσήμανε ότι το ασθενοφόρο του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 14:00 από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, καθώς εξαιτίας της κατηγορίας του, αφού δεν είναι Κέντρο Υγείας, δικαιολογεί μία μόνο βάρδια. Τις επόμενες ημέρες και ώρες αναλαμβάνουν δράση ο κ. Φλωρούς, ο οποίος είναι και εθελοντής οδηγός ασθενοφόρου και εργάζεται στην Πυροσβεστική, αλλά και ο Δήμαρχος κ. Βαφίνης.

Σε ότι αφορά στη στελέχωση του Ιατρείου, ο κ. Φλωρούς τόνισε ότι οι γιατροί δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και αυτή τη στιγμή υπηρετεί ένας διευθυντής, ένας οδοντίατρος, ένας αγροτικός γιατρός, δύο νοσοκόμες και μία παρασκευάστρια. Επιπλέον κάθε Πέμπτη και Παρασκευή επισκέπτεται την Αλόννησο η Διευθύντρια του ΚΥ Σκοπέλου, που είναι παιδίατρος.

