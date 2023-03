Life

“The 2Night Show” - Τούτα Γιαννοπούλου: Η χειροπάλη, ο πρωταθλητισμός και η Εθνική Ελλάδας

Η Τούτα Γιαννοπούλου μίλησε για τη φυσική δύναμη που είχε από μικρό κοριτσάκι, για το όνειρό της να γίνει γυμνάστρια και για τον «δρόμο» του πρωταθλητισμού.



Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Τούτα Γιαννοπούλου, η οποία κατάφερε να κρατήσει στο «δυνατό της χέρι», δεκάδες χρυσά μετάλλια και ένα παγκόσμιο κύπελλο, σε αγώνες Χειροπάλης.



«Δείχνουμε τι σημαίνει ελληνική ψυχή. Είναι, ιδιαίτερο και ασυνήθιστο σαν άθλημα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Το κατακτήσαμε και αυτό, να είναι μια γυναίκα στη χειροπάλη και σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για το άθλημά μου. Έχω τελειώσει διαιτολόγος στην Χαροκόπειο, αλλά το αντικείμενό μου είναι τα γυμναστήρια. Είμαι ιδιοκτήτρια γυμναστηρίων με τον σύζυγό μου. Με τον σύζυγό μου μας ενώνει η γυμναστική και ο πρωταθλητισμός. Έχουμε πολλά κοινά πεδία και δύο παιδιά», ανέφερε.



Η Τούτα Γιαννοπούλου μίλησε για τη φυσική δύναμη που είχε από μικρό κοριτσάκι, για το όνειρό της να γίνει γυμνάστρια και για τον «δρόμο» του πρωταθλητισμού που ακολούθησε, μετά από παρότρυνση του συζύγου της.

«Συγκυριακό ήταν να κάνω χειροπάλη. Δηλαδή δεν μεγάλωσα θέλοντας να ασχοληθώ με αυτό. Όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω χορεύτρια, μεγαλώνοντας γυμνάστρια. Αλλά από μικρή είχα μια φυσική δύναμη στα χέρια. Υπήρχε αυτό το ταλέντο. Στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο κέρδιζα τους συμμαθητές μου. Όταν ξεκινήσαμε το πρώτο γυμναστήριο έτυχε να γίνεται στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χειροπάλης και μου έλεγε ο σύντροφός μου τότε “δεν πας κι εσύ να δοκιμάσεις να δούμε πού βρίσκεσαι;”. Η Ελλάδα κατέβασε τρεις κοπέλες τότε. Δεν κάναμε κάτι εμείς οι κοπέλες κι εγώ δεν έκανα τότε νίκη, αλλά μου μπήκε το μικρόβιο. Είδα ότι έχω δύναμη, αλλά όχι τεχνική. Πήγα στο εξωτερικό, κατέβηκα σε δύο πανευρωπαϊκά, σε δύο παγκόσμια και έφτασα να είμαι 2η στον κόσμο στη χειροπάλη στα 60 κιλά στο δεξί χέρι. Από το 2005 και μετά αγωνίζομαι και με τα δύο χέρια» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι η Πολιτεία δεν στηρίζει το άθλημα και οι αθλητές καλύπτουν μόνοι τους τα έξοδά τους στα διεθνή τουρνουά.

«Αγωνιζόμαστε με την Εθνική Ελλάδας και βάζουμε χρήματα από την τσέπη μας. Είμαστε κάποιοι λίγοι που αγαπάμε το άθλημα και το στηρίζουμε γιατί μπορούμε, γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν μπορούν να αντέξουν και είναι κρίμα γιατί έχουμε πολλά ταλέντα και θα μπορούσαν να διαπρέψουν στο εξωτερικό. Βάζουμε τη μπλούζα και πηγαίνουμε με την αγάπη μας για το άθλημα», δήλωσε.

