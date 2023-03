Πολιτική

Οικονόμου για Τέμπη: Δέσμευση μας η πλήρη διαλεύκανση του δυστυχήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτενή αναφορά στο δυστύχημα των Τεμπών που έχει βυθίσει τη χώρα στο πένθος, έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Η κυβέρνηση από την πρώτη κιόλας στιγμή της τραγωδίας στα Τέμπη ανέλαβε μία διττή δέσμευση: αφενός την ενεργή συνδρομή στην πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν το δυστύχημα ώστε να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες και να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και αφετέρου την ταχεία και ασφαλή επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ανέφερε ότι χθες ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το δυστύχημα των Τεμπών. Ανάμεσα στα άλλα υπογράμμισε καταθέτοντας και τα σχετικά έγγραφα ότι έχει παραληφθεί τον Νοέμβριο του 2022 κι έκτοτε έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η τηλεδιοίκηση στο συγκεκριμένο σημείο δηλαδή στο σταθμό της Λάρισας. Οπότε ήταν υποχρέωση των σταθμαρχών να χαράσσουν αυτόματη πορεία πάνω στον πίνακα κάτι που δυστυχώς δεν έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Πρόσθεσε ότι ο κ. Γεραπετρίτης παρουσίασε με επίσημα στοιχεία τι ακριβώς παραδόθηκε από τη σύμβαση του 2014 που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2016 αλλά πήρε πολλές παρατάσεις.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε παραδοθεί ένα ποσοστό της τάξης του 70% περίπου του έργου εξήγησε ότι παραδίδω ένα έργο σημαίνει ότι παραδίδω σε χρήση και όχι ότι έχει γίνει πρόβλεψη για να εκταμιευθούν ποσά. «Επομένως είναι παντελώς ανυπόστατος ο ισχυρισμός ότι είχε παραδοθεί το 70% του έργου. Η πραγματικότητα είναι ότι το 2016 είχε παραδοθεί λιγότερο από το 33% του συνολικού έργου αλλά κι απ' αυτό που παραδόθηκε το 15% ξανάγινε πάλι από την αρχή γιατί είχε σοβαρά προβλήματα το 2021. 'Αρα το 2016 παραδόθηκε λειτουργικό μόλις το 18% του έργου, από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως και το 2019 δεν υπήρξε καμία απολύτως πράξη. Από το 2021 έως σήμερα ολοκληρώθηκε πρόσθετο έργο με πρωτόκολλα παραλαβής σε ποσοστό 52%. Έτσι σήμερα τυπικά έχει παραδοθεί και λειτουργεί το 70% του έργου. 'Αρα έως το 2016 παραδόθηκε λειτουργικά το 8%, από το 2016 έως το 2019 μηδέν και από το 2019 έως σήμερα το υπόλοιπο 52% του έργου».

Πρόσθεσε ότι σήμερα οι συμβάσεις για την τεχνολογική αναβάθμιση είναι σε εξέλιξη και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Ο πρωθυπουργός έχει επικοινωνία με τη μητρική εταιρεία την Alstom Γαλλίας κι έλαβε διασφαλίσεις για μη-καθυστερήσεις έτσι ώστε από τον Οκτώβριο όλο το δίκτυο Αθήνας - Θεσσαλονίκης να έχει τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Είπε ακόμη ότι πέρα από τη χθεσινή ενημέρωση η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής ζήτησε την περασμένη Τρίτη τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της για την πορεία και την εξέλιξη των έργων της σύμβασης 717 που αφορά την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση.

«Και με την κίνηση αυτή δείχνουμε την ξεκάθαρη βούλησή μας να φωτιστούν όλες οι πτυχές σε όλο το βάθος αυτής της υπόθεσης. Και αυτό σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που στοιχίστηκε στη γραμμή φταίνε οι πριν και φταίνε και οι επόμενοι».

Για να σταματήσει δε η πολιτική σπέκουλα όπως είπε θέλησε να διευκρινίσει ότι «ο πρωθυπουργός έχει σαφή εικόνα και άριστη γνώση των δομικών προβλημάτων και των αδυναμιών στο κράτος μας αλλά και στη χώρα μας εν γένει. Και είναι προσηλωμένος στην αντιμετώπισή τους, με σχέδιο αλλά και με ισχυρή πολιτική βούληση είτε αυτό αφορά τη θωράκιση της χώρας, είτε αφορά την οικονομία και την αγορά εργασίας, είτε αφορά τις παθογένειες του κράτους και τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, είτε αφορά τα εισοδήματα των πολιτών, την υγεία και άλλα. Ξέρει τι έγινε. Ξέρει τι μένει να γίνει και πώς θα γίνει. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους σιδηρόδρομους. Ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι παραλάβαμε μια υποδομή που ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 λειτουργούσε σε ένα ποσοστό μικρότερο από το 30%».Είπε ότι γνώριζε για τις προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος, για το πώς έφθασε το έργο στο 70% αλλά και για τα προβλήματα, και τις αδυναμίες στο σιδηρόδρομο. «Γνώριζε λοιπόν και αναγνώρισε και τη δική μας ευθύνη έμπρακτα χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Δεν ξέρει όμως και κανείς πρωθυπουργός δεν ήξερε και δεν θα μπορούσε να ξέρει για τις συμπεριφορές και τις πρακτικές συγκεκριμένων προσώπων. Δεν ήξερε και δεν θα μπορούσε να ξέρει ποιος ήταν βάρδια εκείνο το βράδυ στη Λάρισα, πώς διαμορφώνονται οι βάρδιες, ούτε για το χάος που επικρατούσε στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Δεν ήξερε και δεν θα μπορούσε να ξέρει για υπαλλήλους οι οποίοι δεν τηρούν τους κανονισμούς και φέρονται εκτός πλαισίου».

Υπογράμμισε ότι το μέγεθος της τραγωδίας δεν συνάδει με τις λαϊκιστικές αντιπολιτευτικές προσεγγίσεις του ζητήματος αυτού.

Είπε επίσης ότι όσον αφορά τα αίτια του δυστυχήματος αναδεικνύονται μεταξύ άλλων οι παθογένειες που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τις οποίες η κυβέρνηση προσπαθεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει.

Αναφέρθηκε στο σημείο αυτό σε 12 κρίσιμους νόμους όπως είπε για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κράτους, στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των παθογενειών του βαθέως κράτους στους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν όχι.

«Κανένας δεν μπορεί να φθάσει στο μέλλον από το μονοπάτι του χθες. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνεις κάτι καινούργιο αν θες να δεις κάτι καινούργιο», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Ζάκυνθος: Το “Ναυάγιο” κλείνει ξανά μετά την αυτοψία του ΟΑΣΠ - Τι διαπιστώθηκε

“The 2Night Show” - Γιούλη Τσαγκαράκη: Πληγώθηκα πάρα πολύ γιατί... (βίντεο)