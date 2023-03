Life

Ο ΡΥΘΜΟΣ 949 συνεργάζεται με τα VILLAGE CINEMAS για μοναδικά live radio sessions

Ο Ρυθμός 949 και τα Village Cinemas θα χαρίσουν μοναδικά live sessions που θα γίνει... "Της Τρελής".

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 συνεργάζεται με τα VILLAGE CINEMAS για μοναδικά live radio sessions.



Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 και η απογευματινή εκπομπή του σταθμού με την Σοφία Κουρτίδου και τον Γιάννη Κατινάκη, θα εκπέμψουν ζωντανά την Παρασκευή 17.3 από τα Village Cinemas στο Τhe Mall Athens. Ετοιμαστείτε να γίνει «ΤΗΣ ΤΡΕΛΗΣ» στα Village Cinemas με τον ΡΥΘΜΟ 94.9!



Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 και το μοναδικό απογευματινό ντουέτο της Σοφίας Κουρτίδου και του Γιάννη Κατινάκη, ετοιμάζεται να έρθει στα Village Cinemas στο Τhe Mall Athens και να γίνει φυσικά… «Της Τρελής»! Από αυτή την Παρασκευή 17 Μαρτίου και για τις δυο επόμενες Παρασκευές του μήνα - 24 και 31 Μαρτίου- , το ολότρελο δίδυμο θα εκπέμπει ζωντανά στην ώρα του, από τις 17:00 έως τις 20:00, από την είσοδο των Village Cinemas στο εμπορικό κέντρο Τhe Mall Athens.



Στα Village Cinemas, θα συναντήσουμε από κοντά την Σοφία και τον Γιάννη, θα τους γνωρίσουμε, θα βγάλουμε φωτογραφίες μαζί τους και κυρίως θα ζήσουμε την εμπειρία της ζωντανής ραδιοφωνικής εκπομπής μέσα στον πιο μαγικό κινηματογραφικό χώρο της πόλης μας! Εξάλλου εμείς στον ΡΥΘΜΟ 94.9 εκτός από μουσικοφάγοι είμαστε και… ταινιοφάγοι!



ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

