Ο Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1 για έκτακτο βοήθημα, αυξήσεις στο Δημόσιο και κατώτατο μισθό

Τι είπε ο Υπ. Οικονομικών για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την πίεση στους δανειολήπτες. Τι ανέφερε για τις εκλογές και την τραγωδία στα Τέμπη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Οικονομικών.

Αναφερόμενος στην νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε πως πρόκειται για «αύξηση κατά 10%, συνολική αύξηση 20% την τελευταία τετραετία, που κανείς δεν θα την χαρακτήριζε μικρή. Είναι μια γενναία αύξηση. Η Ελλάδα είναι στην 10η θέση σε ότι αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού. Επιπλέον, 60.000 λιγότεροι συμπατριώτες μας, σε σχέση με το 2021, αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, κάτι που σημαίνει ότι έχουν αλλάξει κλιμάκιο».

«Για το 2023 οι αυξήσεις που έχουν δοθεί και στον κατώτατο μισθό και στους συνταξιούχος είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό. Πρέπει να σκεφτούμε και την επιχειρηματικότητα, που έχει να αντιμετωπίσει πέραν των άλλων και το ενεργειακό κόστος, καθώς πρέπει να δημιουργούμε κα νέες θέσεις απασχόλησης», συμπλήρωσε ο Υπ. Οικονομικών.

Για τις τριετίες, επανέλαβε πως «όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 10%, ουσιαστικά ενεργοποιείται αυτόματα η επαναφορά των τριετιών. Με τα σημερινά δεδομένα, η ανεργία το 2023 θα είναι κάτω από το 12%. Δεν είμαστε μακριά από αυτόν τον στόχο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναληφθεί και διαφορετική πρωτοβουλία, εάν τα δημοσιονομικά το επιτρέπουν».

Η αύξηση είναι πάνω από 22% στον κατώτατο μισθό, αν προσμετρηθεί και η μείωση φόρων και εισφορών, είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ σε ότι αφορά τους αμειβόμενους από το Δημόσιο σημείωσε ότι «έχουν δει αυξήσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς καταργήθηκαν διάφορες κρατήσεις, έχουν δει αυξήσεις οι στρατιωτικοί και οι ένστολοι, ενώ με το νέο μισθολόγιο που θα ισχύσει από την Πρωτοχρονιά του 2024, θα δοθούν αυξήσεις συνολικά 500 εκ. ευρώ».

«Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με 6% το 2022. Η φορολογική ικανότητα των πολιτών είχαμε ρεκόρ είσπραξης φόρων. Το 83% της κοινωνίας πλήρωσε τους φόρους της. Η ανάπτυξη φαίνεται το 2023 αντί για 1,8% να υπερβαίνει το 2%, να είναι στο 2,3%, ενώ ο πληθωρισμός φαίνεται να είναι της τάξης του 4,5% στο σύνολο του έτους, με παράλληλη μείωση της ανεργίας, ενώ παράλληλα υπάρχουν διευκολύνσεις για όσους έχουν χρέη από δάνεια και οφειλές», είπε ο Υπουργός Οικονομικών.

Σε ότι αφορά το έκτακτο βοήθημα σε συνταξιούχους, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «Μέχρι το τέλος του μήνα θα δοθεί η έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση φέτος», ωστόσο απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει έκτακτο βοήθημα ενόψει Πάσχα σε άλλες κατηγορίες ευάλωτων συμπολιτών, λέγοντας πως δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στο νομοσχέδιο που συζητείται στην Βουλή με τις νέες παρεμβάσεις.

Για τις αυξήσεις των δόσεων στα δάνεια, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως «ειδικά για τα δάνεια, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Σήμερα, 4.500 δανειολήπτες έχουν αξιοποιήσει τον μηχανισμό, οι 300 τις τελευταίες 10 ημέρες. Αίτηση έχουν υποβάλλει 36.000 δανειολήπτες, εκ των οποίων 28.000 δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία. Θα τους στείλουν επιστολή την Δευτέρα οι τράπεζες, ώστε να ολοκληρώσουν την διαδικασία, καθώς μεταξύ άλλων, οι τράπεζες επωμίζονται την μισή αύξηση στις δόσεις των δανείων τους».

Σχετικά με την παγκόσμια τραπεζική αναταραχή, ο Υπ. Οικονομικών είπε ότι «Οι ελληνικές τράπεζες σήμερα είναι σε πολύ καλύτερο σημείο από ότι ήταν πριν 4 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τις επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα».

«Έχει αποδειχθεί ότι την τελευταία τριετία, η ελληνική οικονομία, σταθερά και διαρκώς, κινείται καλύτερα από τις εκτιμήσεις που κάνει το Υπ. Οικονομικών και διεθνείς φορείς, γεγονός που σημαίνει πως δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε», συμπλήρωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Ερωτηθείς για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη και την επίδραση του στις επερχόμενες εκλογές, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι «Η κυβέρνηση ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και δεσμεύτηκε να κάνει τα πάντα, για να βρεθούν τα αίτια, να διασφαλίσει την ασφάλεια και να αναβαθμίσει το δίκτυο. Αυτό σημαίνει δράση και απαιτεί ψυχραιμία. Έτσι όπως συνεχίζουμε να κινούμαστε και με δεδομένο ότι λογοδοτούμε στην κοινωνία και καθώς σύντομα θα δείξουν οι αρμόδιοι υπουργοί τι θα γίνει για την ασφάλεια, εκτιμώ ότι οι πολίτες θα μας εμπιστευθούν και πάλι γιατί βλέπουν ότι κινούμαστε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα».





