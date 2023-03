Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: ο κατώτατος μισθός, οι τριετίες και οι επικουρικές συντάξεις (βίντεο)

Όλα όσα είπε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον ΑΝΤ1,

Καλεσμένος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μετά την ανακοίνωση για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ.

Σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ο Υπουργός: "κάθε τηλεθεατής να σκεφτεί τη λογική της αντιπολίτευσης. Από τη μία λέει ότι είναι προεκλογικά “δώρα” και από την άλλη “ψίχουλα”. Πήραμε τον μισθό των 650 ευρώ και τον έχουμε πάει 780 ευρώ. Το ίδιο έχει συμβεί και με την ανεργία. Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική επί της ουσίας."

Για τριετίες ο Κωστής Χατζηδάκης είπε: "Όταν πέσει η ανεργία κάτω από το 10% θα επανέλθουν και οι τριετίες. Η ανεργία θα πέσει με την πολιτική σταθερότητα στη χώρα και με μία σωστή οικονομική πολιτική" και τόνισε ότι οι τριετίες καταργήθηκαν με νόμο το 2012, που και το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει.

Σχετικά με το πλάνο για επόμενες αυξήσεις, ο Υπουργός δήλωσε: "Με εμάς ως κυβέρνηση θα συνεχίσει η ανοδική πορεία της χώρας και υπάρχουν θετικές προοπτικές για τους εργαζόμενους. Αναγνωρίζουμε ότι οι μισθοί λόγω της κρίσης έχουν υστέρηση και για αυτό είναι στις προτεραιότητες μας. Λάβαμε και τον πληθωρισμό υπόψιν για την αύξηση αυτή."

Τέλος, όσον αφορά τις συντάξεις ο Υπουργός ανέφερε πως περισσότερες απο 500000 συντάξεις δόθηκαν μέσα σε δύο χρόνια και τα προβλήματα έχουν περιοριστεί σημαντικά.





