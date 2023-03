Παράξενα

Γλέντι στην Κρήτη με καμένα... πεντοχίλιαρα και σπασμένα πιάτα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αυτον τον ιδιαίτερο τρόπο μία ταβέρνα στην Κρήτη επέλεξε να γιορτάσει το κλείσιμο της σεζόν.

Με έναν νοσταλγικό για πολλούς τρόπο, έστησαν ένα ιδιαίτερο γλέντι σε ταβέρνα στην Κρήτη.

Έφεραν τα πεντοχίλιαρα με τις βαλίτσες, στοίβαξαν τα πιάτα και δυο… μπιντέδες έτοιμους για σπάσιμο και έστησαν ένα γλέντι που θύμιζε... περασμένες εποχές.

Πρόκειται για τη μουσική ταβέρνα «Έγχορδο» στο κάτω Δαράτσο που ετοίμασε ένα ιδιαίτερο κλείσιμο για τη φετινή χειμερινή σεζόν.

Πάνω στο γλέντι, προσωπικό αλλά και πελάτες άρχισαν να καίνε πεντοχίλιαρα που τα είχαν φέρει σε βαλίτσα (!) ενώ δεν έλειψε το κλασικό σπάσιμο πιάτων με το σφυράκι. Από το σφυράκι όπως φαίνεται και σε βίντεο που αποτύπωσε το ιδιαίτερο γλέντι, δε γλίτωσαν ούτε δυο μπιντέδες.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Προσεισμικός έλεγχος: Τα κτήρια, οι προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα

Αιτωλικό: Νεκρή από φωτιά σε σπίτι (εικόνες)

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό (βίντεο)