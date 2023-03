Life

“The 2Night Show” - Καλτσή: Το τροχαίο που της άλλαξε τη ζωή και η συμμετοχή στη σειρά του ANT1+ (βίντεο)

Η όμορφη πρωταθλήτρια ξιφασκίας σε αμαξίδιο, μίλησε το τραγικό δυστύχημα που άλλαξε τη ζωή της για πάντα, τη «μάχη» που έδωσε με την «ανύπαρκτη» πιθανότητα να επιζήσει, αλλά και για τη συμμετοχή της στη σειρά του ANT1+ «Στα 4».

Η Γεωργία Καλτσή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show».

Η όμορφη πρωταθλήτρια ξιφασκίας σε αμαξίδιο, μίλησε το τραγικό δυστύχημα που άλλαξε τη ζωή της για πάντα, τη «μάχη» που έδωσε με την «ανύπαρκτη» πιθανότητα να επιζήσει και την ημερομηνία που την «κυνηγάει» μέχρι σήμερα, αλλά και για τη συμμετοχή της στη σειρά του ANT1+ «Στα 4».

"Εκείνη την στιγμή ήμουν η μόνη που δεν έχασα τις αισθήσεις μου, αλλά δεν μπορούσα να βοηθήσω γιατί είχα υποστεί μια κάκωση στον νωτιαίο μυελό. Είχα παραλύσει εκείνη στην στιγμή. Δεν ένιωθα τον τραυματισμό, αλλά ότι δεν αναπνέω σωστά, μετά από κάποιες ώρες που προσπαθούσαν να μας απεγκλωβίσουν. Είχα εσωτερική αιμορραγία κι είχαν σπάσει τα πνευμόνια μου. Είχα 1% ζωή, είναι κωμικοτραγικό. Λόγω πνευμόνων στη πραγματικότητα ανέπνεα από ένα 2εύρω γιατί είχαν γεμίσει αίμα τα πνευμόνια μου. Αντεπεξήλθα σε αυτό και το σώμα μου λόγω του αθλητισμού. Οι γιατροί με συναρμολόγησαν" είπε συγκλονίζοντας η ίδια στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στην συνέχεια, αποκάλυψε πώς αισθάνθηκε όταν κατάλαβε την κατάσταση της υγείας της ξυπνώντας από το κώμα που βρισκόταν λέγοντας

"Ξύπνησα μετά από 24 ημέρες από το κώμα. Δεν μου είχε ανακοινωθεί ούτε η παράλυση, ούτε ο χαμός του φίλου μου. Δεν είχα καν τις αισθήσεις μου και δεν ήξεραν τι χαρακτήρας είμαι και πως θα το διαχειριστώ. Όταν ξύπνησα, πίστευα ότι λόγω φαρμάκων δεν κουνώ τα πόδια μου. Ήμουν σε άλλη φάση. Όταν μου είπαν ότι έχω κάνει χειρουργείο σπονδυλοδεσίας, συνειδητοποίησα ότι νιώθω τα πόδια, αλλά δεν τα ελέγχω. Εκεί μου το ανακοίνωσαν οι γιατροί. Δεν το πήρα βαριά γιατί είδα όλον τον χαμό που είχε γίνει και μου είπαν ότι "έφυγε" κι ο φίλος μου".

Όσον αφορά τον ρόλο της στην σειρά η Γεωργία Καλτσή ανέφερε: "Έρχεται ένα τηλεφώνημα για να υποδυθώ έναν ρόλο της Στέλλας Ιακωβίδη. Δεν γνώριζα πολλά πράγματα για την τηλεόραση, δεν έχω χρόνο να δω. Θεώρησα ότι είναι λάθος γιατί ήθελαν να μιλήσουμε για έναν ρόλο. Δεν είπα αμέσως "όχι" γιατί δηλώνω taboo breaker. Και μόνο που θα μας δουν θα συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουμε και εμείς. Μίλησα με τον σκηνοθέτη, τον σεναριογράφο και κάποιους ανθρώπους του ΑΝΤ1 studios. Μου είπαν να δω το σενάριο, ότι πρόκειται για μαύρη κωμωδία. Από τη μία γελούσα και από την άλλη συγκινούμουν που ένας άνθρωπος κατάλαβε και περιέγραψε από το πρώτο επεισόδιο τις ανάγκες ενός ανθρώπου με αναπηρία".

