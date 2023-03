Οικονομία

Τρένα - Μηχανοδηγοί: Τα 9 ζητήματα για την επανεκκίνηση των δρομολογίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εννέα ζητήματα, χωρίς την επίλυση των οποίων «δεν μπορεί να ξεκινήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια» θέτουν προς τη διοίκηση της Hellenic Train οι μηχανοδηγοι.



Εννέα ζητήματα, χωρίς την επίλυση των οποίων «δεν μπορεί να ξεκινήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια» θέτουν με επιστολή τους προς τη διοίκηση της Hellenic Train οι μηχανοδηγοί (Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης), μια ημέρα πριν την επανεκκίνηση της πρώτης φάσης των δρομολογίων.

Οι μηχανοδηγοί υπογραμμίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα για τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και συμπληρώνουν ότι απαιτούνται οι κατάλληλες ενέργειες για επίλυση σοβαρών θεμάτων σε εννέα σημεία του δικτύου.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης Ελλάδας ζητά την ασφαλή λειτουργία των επικοινωνιών και εντός των σηράγγων, την επάνδρωση μεγάλων σταθμών, όπως αυτός της Έδεσσας, αλλά και πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας των γεφυρών από τις οποίες διέρχεται το τρένο. Επιπλέον αναφέρεται στην ανάγκη επαρκούς φύλαξης των ισόπεδων διαβάσεων, ενώ επαναλαμβάνει το αίτημά της για καταγραφή των συνομιλιών των μηχανοδηγών με τους εκπροσώπους του διαχειριστή υποδομής και από την Hellenic Train, «καθώς μετά την σιδηροδρομική τραγωδία υπήρξε επιλεκτική διαρροή συνομιλιών που αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από τις πραγματικές αιτίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας», όπως αναφέρουν.

Η επιστολή προς την Hellenic Train έχει ως εξής :

«Η σιδηροδρομική τραγωδία της 28/02/2023 έχει συγκλονίσει την Ελληνική Κοινωνία. 57 άνθρωποι, 11 εξ αυτών εργαζόμενοι επι των αμαξοστοιχιών έχασαν την ζωή τους σε ένα αδιανόητο δυστύχημα.

Το Σωματείο μας είχε έγκαιρα προειδοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη λειτουργία συστημάτων ασφαλείας (Φωτοσήματα - Τηλεδιοίκηση - ETCS).

Δυστυχώς οι επισημάνσεις και οι προειδοποιήσεις μας, ανεξήγητα, είτε υποβαθμίστηκαν είτε δεν λήφθηκαν σοβαρά υπόψη.

Από την 1/3/2023 έχει ανασταλεί η κυκλοφορία των τρένων στην Ελληνική Επικράτεια , ενώ ο νέος Υπουργός Μεταφορών κ. Γεραπετρίτης ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στις 22 Μαρτίου 2023.

Το Σωματείο μας συμμετείχε σε μια συνάντηση με την νέα πολιτική ηγεσία, ενώ συνάντηση υπήρξε και με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Τερεζάκη Π. την Παρασκευή 17 Μαρτίου.

Μετά την συνεδρίαση του ΔΣ του Σωματείου μας, θέτουμε υπόψην σας τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν σε συγκεκριμένα σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, προκειμένου να επανεκκινήσουν και σε αυτά, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Επισημαίνουμε ότι πιστεύουμε ότι χωρίς την επίλυση τους, δεν μπορεί να ξεκινήσουν δρομολόγια σε αυτά τα σημεία.

Για την γραμμή Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη (Στρυμόνα) λειτουργία των επικοινωνιών σε όλη την διαδρομή και όλων των ΑΣΙΔ (Με φύλαξη σε όσες δεν λειτουργούν ή κατάργηση τους ). 'Αρση των βραδυποριών των 6-10 χλμ και αποκατάσταση της υποδομής σε αυτά τα σημεία.

Γραμμή Πλατύ - Φλώρινα. Δυνατότητα επικοινωνίας σε όλη την διαδρομή, επάνδρωση σταθμού Έδεσσας (σύρτης ασφαλείας), καθώς και χορήγηση των πιστοποιητικών καταλληλότητας γεφυρών (πότε ελέγχθηκαν τελευταία φορά). Έλεγχος της υποδομής στο χμ σημείο 142.000 εως 152.00 όπου έχει τεθεί βραδυπορία 40 χλμ, λόγω κατολισθήσεων.

Γραμμή Θεσσαλονίκη - Ειδομένη. Χορήγηση πιστοποιητικά καταλληλότητας γεφυρών, πλήρεις επικοινωνίες κατά μήκος της γραμμής .

Άξονας Αθήνα - Θεσσαλονίκη . Γραπτή βεβαίωση για την διέλευση απο σήραγγες (Τέμπη, Πλαταμώνας) όπου έχουν διαπιστωθεί προβλήματα από την Πυροσβεστική κατά τον τελευταίο έλεγχο της και δυνατότητα επικοινωνίας εντός αυτών (με πιστοποιημένο σύστημα επικοινωνίας). Αποκατάσταση επικοινωνίας όπου υπάρχουν προβλήματα (πχ Ορφανά - ΣΣ Λάρισας- Ευαγγελισμός).

Προαστιακός Πειραιάς - Κιάτο. Γραπτή βεβαίωση για την διέλευση από σήραγγες, όπου έχουν διαπιστωθεί προβλήματα από την Πυροσβεστική κατά τον τελευταίο έλεγχο της, φωτισμός και δυνατότητα επικοινωνίας εντός αυτών (με πιστοποιημένο σύστημα επικοινωνίας).

Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη. Επάνδρωση με σταθμάρχη του σταθμού Ξάνθης, λειτουργία- φύλαξη όλων των ΑΣΙΔ, διασφάλιση επικοινωνίας. (με πιστοποιημένο σύστημα επικοινωνίας)

Λάρισα - Βόλος. Λειτουργία- φύλαξη όλων των ΑΣΙΔ.

Οι συρμοί ΑEG να τεθούν εκτός κυκλοφορίας καθώς παρουσιάζουν διαρκή προβλήματα κατά την πορεία, μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων αυτών. H Ηellenic Train να διασφαλίσει ότι το τροχαίο υλικό που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην πρώτη φάση θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό για την ασφάλεια όλων και την αποφυγή καθυστερήσεων.

Άμεση λειτουργία του GSMR εφόσον αυτό έχει πιστοποιηθεί.

Εκτός αυτών, ο ΟΣΕ οφείλει να φροντίσει άμεσα και να ενημερώσει γραπτώς εντός 10 ημερών για τον σχεδιασμό του για την εκπόνηση σχεδίου εκ-χόρτωση των γραμμών σε όλη την σιδηροδρομική υποδομή.Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, ζητάμε την καταγραφή των συνομιλιών των μηχανοδηγών με τους εκπροσώπους του διαχειριστή υποδομής ΚΑΙ από την Hellenic Train καθώς μετά την σιδηροδρομική τραγωδία υπήρξε επιλεκτική διαρροή συνομιλιών που αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από τις πραγματικές αιτίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Τερεζάκης στην συνάντηση του με το Σωματείο μας, ανέφερε ότι η Hellenic Train έχει παραλάβει 30 φορητές συσκευές GSMR. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «πιστεύουμε ότι, χωρίς την επίλυση τους, δεν μπορεί να ξεκινήσουν δρομολόγια σε αυτά τα σημεία».

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Τιμολόγια ρεύματος - Απρίλιος: οι τιμές των παρόχων

Εμπρηστική επίθεση στην Γλυφάδα