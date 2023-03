Life

“The 2Night Show” με Γιαννιά και Τσαγκαράκη την Τετάρτη (εικόνες)

Δυο εκλεκτούς καλεσμένους υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής το βράδυ της Τετάρτης.



Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Γιαννιά. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, κεφάτος αλλά και «ανυποψίαστος», βρίσκεται αντιμέτωπος με την παιχνιδιάρικη διάθεση του Γρηγόρη, τις «αναπάντεχες» ερωτήσεις του, το «μαρτύριο» των αριθμητικών πράξεων και μια άκρως απολαυστική, σουρεάλ συζήτηση.

Τελικά, θυμάται πόσα χρόνια είναι παντρεμένος με τη σύζυγό του, Ελευθερία, και πότε γνωρίστηκαν; Πόση ώρα του πήρε για να αποφασίσει, όταν του έγινε η πρόταση να συμμετάσχει στο «Survivor»; Πόσο «μπλέκεται» η κατάσταση όταν τηλεφωνούν στον «αμέριμνο» φίλο του, Γιώργο Τσαλίκη και τον «γουρλή» κουμπάρο του, Χρήστο Μενιδιάτη; Τέλος, ο Γιώργος Γιαννιάς μιλάει για το νέο του τραγούδι «Ενοχλώ;», τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο «Ω Stage Athens» και με όση δύναμη του έχει απομείνει, συμμετέχει σε έναν διαφορετικό αγώνα ποδοσφαίρου.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Ο επιτυχημένος συλλέκτης, επιχειρηματίας και διαμαντολόγος, μοιράζεται συγκλονιστικές στιγμές της ζωής του και περιγράφει την «περιπετειώδη» διαδρομή του προς την επιτυχία. Μεταξύ άλλων, μιλάει για την πρόωρη απώλεια των γονιών του, για τα παιδικά του χρόνια στο Οικοτροφείο της Αλεξάνδρειας, για τη σκληρή δουλειά σε στοές της Αλάσκας, αλλά και για τη δημιουργία της πρώτης «Gallery Tsangarakis».

Γιατί αναγκάστηκε να πουλήσει όλες τις αντίκες από το πατρικό σπίτι των γονιών του; Ποιο ήταν το ακριβότερο αντικείμενο που έπιασε ποτέ στα χέρια του; Ποιος είναι ο Μαρκ που τον «συνόδευε» στο πλατό και δεν τον αποχωρίζεται ποτέ; Πώς έμαθε να αναγνωρίζει τα γνήσια διαμάντια; Τέλος, αναφέρεται στη δυνατή σχέση με τη γυναίκα του, Μαιρούλα, στον λόγο που τα παιδιά του τον αποκαλούν «Money maker», και εξηγεί γιατί παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις, απολαμβάνει πλέον τη συμμετοχή του στο «Cash or Trash».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

