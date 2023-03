Οικονομία

Τα ταξί τραβούν “χειρόφρενο” στην Αθήνα

Σε 24ωρη απεργία προχωρά σήμερα ο ΣΑΤΑ. Συγκέντρωση και πορεία προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.



Χωρίς ταξί θα παραμείνει σήμερα η Αθήνα, καθώς μετά από απόφαση του ΣΑΤΑ προχωρούν σε 24ωρη απεργία.

Η απεργία των ταξί θα ξεκινήσει στις 06.00 το πρωί της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί στις 06.00 το πρωί της Παρασκευής.

Στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Λεωφόρο Καβάλας και πορεία προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.



Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο ζητά «καθαρές λύσεις τώρα», τονίζοντας ότι η απόδοση ευθυνών για την εθνική τραγωδία των Τεμπών, «χωρίς εκπτώσεις και συμψηφισμούς, είναι απαίτηση όχι μόνο του κλάδου, αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας».

