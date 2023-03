Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Λιότσος: Την κρίσιμη ώρα δεν ήταν κανένας εκεί

Τι είπε στην κατάθεσή του ο δικαστικός πραγματογνώμονας στην δίκη για την τραγωδία στο Μάτι.

"Όλα έγιναν κατόπιν εορτής. Όλα έγιναν μετά τις επτά που γινόταν ήδη περισυλλογή νεκρών .Την κρίσιμη ώρα δεν ήταν εκεί κανένας" είπε ο δικαστικός πραγματογνώμονας στην δίκη για την τραγωδία στο Μάτι που και σήμερα απάντησε σε ερωτήσεις της υπεράσπισης του πρώην αρχηγού της Πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη.

Ο επιπυραγός Δημήτρης Λιότσιος που βρίσκεται στο βήμα του μάρτυρα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για 12η δικάσιμο, επανέλαβε πως τις κρίσιμες στιγμές δεν βρέθηκε κανένας αρμόδιος να βοηθήσει τους πολίτες που έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν από την φωτιά. Κάτι, άλλωστε, που προέκυψε και από τις καταθέσεις όσων στάθηκαν απέναντι από τους δικαστές και περιέγραψαν σκηνές αποκάλυψης που έζησαν το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018.

Παρόντος και σήμερα στο εδώλιο του κ. Τερζούδη, που θεωρείται ένας εκ των βασικών κατηγορούμενων για τα ολέθρια αποτελέσματα της πυρκαγιάς, η συνήγορος του, έθεσε στο επιπυραγό ερωτήματα σχετικά με την έναρξη της φωτιάς και την ένταση της στο Νταού Πεντέλης, ώστε να καταδειχθεί αν θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο από εναέρια και επίγεια μέσα.

Ο κ. Λιότσιος επιδεικνύοντας στο δικαστήριο βίντεο που έχει τραβηχτεί από αυτόπτη μάρτυρα και καταγράφει κόσμο να παρακολουθεί την φωτιά στις 17.40 με 17.45 τόνισε στους δικαστές: "Βλέπετε στο βίντεο τον κόσμο να παρακολουθεί τη φωτιά. Είναι ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται για μία φωτιά που δεν μπορεί να ελεγχθεί".

Συνήγορος: Σχετικά με την απομάκρυνση πολιτών στην Κινέτα, έχετε πει ότι την εντολή έδωσε το ΕΣΚΕ. Ο δήμαρχος Μεγαραίων όμως λέει ότι μόνος του πήρε την πρωτοβουλία για απομάκρυνση διότι ήταν τόσο γρήγορη η εξέλιξη της φωτιάς.

Μάρτυρας: Το αμφισβητώ. Υπάρχουν έγγραφα (για την επιχείρηση που έγινε)

Ο κ. Λιότσιος επισημαίνοντας για πολλοστή φορά την μέγιστης σημασίας επιχείρηση για την απομάκρυνση πολιτών από το Μάτι για την οποία ποτέ δεν ελήφθη απόφαση, αναφέρθηκε κατά την εξέταση του και στην ανυπαρξία των αρμόδιων τις κρίσιμες στιγμές :

"Όλα έγιναν κατόπιν εορτής. Όλα έγιναν μετά τις επτά που γινόταν ήδη περισυλλογή νεκρών .Την κρίσιμη ώρα δεν ήταν εκεί κανείς. Όφειλε να πάει ένας ανώτερος να συντονίσει τα πάντα"

Συνήγορος: Η παρουσία του αρχηγού στο ΕΣΚΕ δεν καταλύει την ευθύνη των υπαρχηγών.

Μάρτυρας : Όχι βέβαια! Ο αρχηγός δεν είναι μόνο για μια φωτιά. Δεν μπορεί να πηγαίνει από φωτιά σε φωτιά. Γι αυτό κάθεται στο ΕΣΚΕ. Για να συντονίζει με βάση την πληροφόρηση.

Η συνήγορος προκάλεσε τον εκνευρισμό του επιπυραγού όταν άρχισε να τον ρωτά σχετικά με την απόφαση του να εργάζεται και στον ιδιωτικό τομέα το 2019. Ο επιπυραγός χαρακτήρισε "πυροτεχνήματα" αυτά που ρωτούσε η συνήγορος, ενώ η πρόεδρος θέλησε να θέσει όριο: "γιατί τα ρωτάμε αυτά;" διερωτήθηκε με δυνατή φωνή.

Η εξέταση του επιπυραγού θα συνεχιστεί την Δευτέρα με τις ερωτήσεις που θα ξεκινήσει να του υποβάλει ο συνήγορος υπεράσπισης του τότε υπαρχηγού της Πυροσβαστικής Βασίλη Ματθαιόπουλου.

