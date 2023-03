Κοινωνία

Χαλκιδική: πού εντοπίστηκε η μητέρα που είχε έξαφανιστεί με την κόρη της

Έδωσε σημεία ζωής η 26χρονη μητέρα που είχε εξαφανιστεί με την ανήλικη κόρη της.

Εντοπίστηκε η 26χρονη μητέρα και η τρίχρονη κόρη της, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, από τη Νικήτη Χαλκιδικής.

Επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις των αστυνομικών που χειρίστηκαν την υπόθεση. Η 26χρονη Ελληνογαλλίδα παρουσιάστηκε μόνη της στη Γαλλική Αστυνομία, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις ελληνικές Αρχές, οι οποίες συνεργάστηκαν με τις γαλλικές για την υπόθεση. Μάλιστα, φέρεται να επικοινώνησε και η ίδια με το Αστυνομικό Τμήμα Νικήτης, το οποίο διεξήγαγε έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Φέρεται να είπε στο τηλεφώνημα ότι τόσο η ίδια όσο και η κόρη της είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται στην Γαλλία, με τον παππού του παιδιού.

Η 26χρονη έφυγε την περασμένη Τρίτη από το σπίτι όπου συζούσε με τον 32χρονο σύντροφο και πατέρα τους παιδιού της, στη Νικήτη της Χαλκιδικής.

Ο 32χρονος μετέβη την Τετάρτη στο Αστυνομικό Τμήμα Νικήτης όπου και δήλωσε την εξαφάνισή τους. Την Πέμπτη, κατέθεσε έγκλιση για αρπαγή ανηλίκου, η οποία είναι υπό εξέταση από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

