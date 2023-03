Παράξενα

Βενετία: άνδρας έκανε βουτιά απο 3ο όροφο σε κανάλι (βίντεο)

Ο δήμαρχος της Βενετίας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι θα δώσει στον άνδρα «πιστοποιητικό βλακείας και πολλές κλωτσιές».

Μία... viral βουτιά, έκανε τον δήμαρχο της Βενετίας, "έξω φρενών" καθώς ένας ημίγυμνος άνδρας έκανε... "κατάδυση" από τον 3ο όροφο ενός κτηρίου σε κανάλι της ιταλικής πόλης.

«Ηλίθιο» τον χαρακτήρισε ο δήμαρχος της πόλης Λουίτζι Μπρουγκνάρο, γράφοντας μάλιστα στο Twitter πως θα του δώσει «πτυχίο ηλιθιότητας αλλά και αρκετές κλωτσιές» γι αυτό που έκανε, με την ανάρτησή του να γίνεται viral.

Ο δήμαρχος δημοσίευσε ακόμη και βίντεο της βουτιάς, προαναγγέλλοντας σύλληψη και του ατόμου που το τράβηξε λέγοντας ότι είναι συνεργός του.

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITA e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

