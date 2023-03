Αθλητικά

Περιστέρι - Κολοσσός: νίκη... τετράδας για την ομάδα του Σπανούλη

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, πέτυχε την 4η σερί νίκη της στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Κολοσσό.

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα της Basket League πανηγύρισε το Περιστέρι, «αγκαλιάζοντας» παράλληλα το πλεονέκτημα έδρας στην πρώτη φάση των πλέι-οφ. Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε 88-78 του Κολοσσού Ρόδου, σε αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής, και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης. Από την άλλη πλευρά, οι «θαλασσί» παραμένουν όγδοοι, με μόλις μία νίκη σε δέκα αναμετρήσεις μακριά από το «σμαραγδένιο νησί». Κορυφαίος των νικητών ο Λεωνίδας Κασελάκης με 21 πόντους, ενώ καθοριστική συμβολή είχε στα κρίσιμα σημεία του αγώνα -σε άμυνα και επίθεση- ο Σιλβέν Φρανσίσκο.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 43-43, 66-66, 88-78

Με έξι γρήγορους πόντους του Κασελάκη, το Περιστέρι προηγήθηκε στο ξεκίνημα 11-3 και 16-8 στο 6ο λεπτό, για να αντιδράσουν οι Ροδίτες και να περάσουν μπροστά 25-24, στο τέλος της πρώτης περιόδου. Από κει κι έπειτα οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ και εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία, χωρίς καμία να μπορεί να δημιουργήσει μία ουσιώδη διαφορά. Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύθηκαν τα συνεχόμενα λάθη των αντιπάλων τους και με σερί 9-0 (έξι διαδοχικοί πόντοι από τον Φρανσίσκο και ένα τρίποντο του Κασελάκη) προηγήθηκαν 75-68. Ο Κολοσσός πέραν των Ντίξον και Κόφεϊ δεν είχε άλλες λύσεις απέναντι στην πολύ αποτελεσματική άμυνα του Περιστερίου, που κατόρθωσε να διατηρήσει το προβάδισμα και στο τέλος να φτάσει στο +10 (88-78) με γκολ-φάουλ του Φρανσίσκο.

Διαιτητές: Κάρδαρης, Μάνος, Ρίζος

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 13 (11ρ.), Φρανσίσκο 15 (1τρ., 4ασ., 3κλ.), Πουλιανίτης 3 (1), Ντένμον 16 (1), Κασελάκης 21 (4/7τρ.), Κόουλμαν 2, Μωραϊτης 3, Ραντάνοφ 2, Χουγκάζ, Χάμερ 13 (1)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 5 (1), Ντίξον 13 (4/5τρ.), Χατζηδάκης 6, Κατσίβελης 6 (1), Γιαννόπουλος 2, Σμιθ 9 (1τρ., 7ρ., 5ασ.), Μορέιρα 9, Γιανγκ 8 (2), Κόφεϊ 17 (1τρ., 7ρ., 3κλ.), Τιγκ 3 (1)

