Ισραήλ: ο Νετανιάχου απέπεμψε τον υπουργό Άμυνας

Τι αναφέρει η ανακίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού για την παύση καθηκόντων του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέπεμψε σήμερα τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού.

"Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να παύσει από τα καθήκοντά του τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ", ανέφερε η σύντομη ανακοίνωση.

Ο Γκάλαντ μίλησε πρόσφατα κατά του ιδιαίτερα αμφισβητούμενου σχεδίου για την αναμόρφωση του ισραηλινού δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Η αποπομπή του υπουργού Άμυνας γίνεται την επομένη της ομιλίας του, κατά την οποία ζήτησε να υπάρξει παύση ενός μήνα στη διαδικασία της δικαστικής μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι φοβάται πως η συνέχιση της διχόνοιας ανάμεσα στους πολίτες για αυτό το θέμα θα δημιουργήσει "πραγματική απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ". Ο Γιόαβ Γκάλαντ ζήτησε επίσης να σταματήσουν οι διαδηλώσεις και υπογράμμισε ότι "οι μεγάλες αλλαγές σε εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνονται μέσω της διαβούλευσης και του διαλόγου".

