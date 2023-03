“The 2Night Show”: με εκλεκτή παρέα τη Δευτέρα (εικόνες)

Life

Εκλεκτή παρέα υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή "The 2Night Show" του ΑΝΤ1.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Νίνο και τον Νικηφόρο. Οι δύο αγαπημένοι τραγουδιστές που θα συνεργαστούν τον Απρίλιο στο «Romeo», μοιράζονται στιγμές από τη ζωή τους και την καλλιτεχνική τους πορεία. Γιατί ο Νικηφόρος δηλώνει θαυμαστής του Νίνο και ποιες προσπάθειες έκανε για να τον γνωρίσει;

Για ποιους λόγους ο Νίνο επιλέγει να παραμείνει ο εαυτός του; Το «πλήρωσε» αυτό καλλιτεχνικά; Γιατί αποτυπώνει τις σκέψεις του σε ημερολόγιο; Τέλος, ο Νικηφόρος, γεμάτος ενθουσιασμό, μιλάει για το εφηβικό όνειρό του που έγινε πραγματικότητα, για το ντουέτο που ερμηνεύει με τον Νίνο και για τα μελλοντικά του σχέδια.



Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Κρατερός Κατσούλης. Ο επιτυχημένος ηθοποιός και παρουσιαστής, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στην κωμωδία του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος;», μιλάει για τη διαδρομή του στην υποκριτική και την επαγγελματική «ανασφάλεια» που αντιμετώπιζε τα πρώτα χρόνια, ενώ μοιράζεται την εμπειρία του, ως παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών. Πότε σταμάτησε να παίζει τον ζεν πρεμιέ και «μεταπήδησε» στην κωμωδία;

Πόσο καθοριστική ήταν για τους μετέπειτα ρόλους του, η συμμετοχή του στη σειρά «LAPD»; Γιατί πιστεύει ότι βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος της ανθρωπότητας; Μεταξύ άλλων, εξηγεί πώς βίωσε τον «ρόλο» του παρουσιαστή και σχολιάζει τη «λάθος νοοτροπία» που εντόπισε σε κάποιους ανθρώπους του τηλεοπτικού χώρου.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τη Χριστίνα Κολέτσα. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, σε μια κουβέντα από «καρδιάς», αναφέρεται στο «μπέρδεμα» που την έκανε να αφήσει πίσω τα όνειρά της, στην αδυναμία που έχει στα reality επιβίωσης, αλλά και την περιπετειώδη καθημερινότητά της.

Ποια είναι η «περιουσία» που της άφησε, ο διάσημος ψυχαναλυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ; Γιατί πιστεύει ότι ο κόσμος τη θεωρεί «επιφανειακή»; Για ποιο λόγο, κυνηγούσε χωρίς παπούτσια τον Lenny Kravitz για να του ζητήσει συγνώμη; Επίσης, για πρώτη φορά, αποκαλύπτει δημόσια το συγγραφικό της ταλέντο και μοιράζεται με συγκίνηση ένα ποίημα-σταθμό για τη ζωή της. Τέλος, ο Γρηγόρης την προκαλεί να αποδείξει πόσο καλά γνωρίζει την ελληνική μουσική, ενώ η ίδια δείχνει να απολαμβάνει περισσότερο τον χορό μαζί του.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30



