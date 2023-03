Κόσμος

Ισραήλ: Γενική απεργία κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης Νετανιάχου

Σε αναβρασμό βρίσκεται το Ισραήλ, με την πολιτική κρίση να κορυφώνεται.

Το Histadrut, το μεγαλύτερο συνδικάτο του Ισραήλ, κήρυξε άμεση «γενική απεργία», απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για την δικαστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Νετανιάχου που έχει διχάσει την χώρα και απειλεί να πυροδοτήσει νέα πολιτική κρίση.

Το Ισραήλ περιμένει την προαναγγελθείσα ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είναι επικείμενη, σχετικά με την τύχη της μεταρρύθμισης που κλονίζει τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο επικεφαλής του συνδικάτου Histadrut ανακοίνωσε το πρωί κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου την άμεση κήρυξη γενικής απεργίας με αίτημα την απόσυρση του σχεδίου μεταρρύθμισης της δικαστικής εξουσίας.

«Καλώ σε γενική απεργία (...) αμέσως μετά την συνέντευξη Τύπου, το Κράτος του Ισραήλ σταματά», δήλωσε ο Αρνον Μπαρ Νταβίντ, επικεφαλής του Histadrut. «Αποστολή μας είναι να σταματήσουμε την νομοθετική διαδικασία και θα το κάνουμε».

Ακολούθησε η Ιατρική Ενωση του Ισραήλ κηρύσσοντας επίσης γενική απεργία που θα πλήξει τα νοσοκομεία και τις δημόσιες ιατρικές υπηρεσίες.

Από το πρωί, οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν συμμετέχουν στην γενική απεργία, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται οι πτήσεις.

Παράλληλα τα δύο μεγάλα λιμάνια του Ισραήλ, της Χάιφας και του Ασντότ, ανακοίνωσαν την διακοπή της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της γενικής απεργίας.

Νέες διαδηλώσεις

Από τις 13.00, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν μπροστά από το Κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ, ενώ αντιδιαδήλωση οργανώνεται το βράδυ. Διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης πραγματοποιούνται ταυτοχρόνως στην Χάιφα και στο Τελ Αβίβ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κάλεσε την κυβέρνηση «να σταματήσει αμέσως» το νομοθετικό έργο επί του νομοσχεδίου για την δικαστική μεταρρύθμιση, έπειτα από μία νύκτα συγκρούσεων ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις στο Τελ Αβίβ.

Χθες το βράδυ, χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν τους δρόμους του Τελ Αβίβ μετά την απομάκρυνση του υπουργού Αμυνας Γιοάβ Γκαλάντ από τον Νετανιάχου επειδή ζήτησε την απόσυρση της μεταρρύθμισης εκφράζοντας ανησυχίες για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Στην Γαλλία, την χώρα με την μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα μετά το Ισραήλ, το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο των Εβραϊκών Θεσμών της Γαλλίας (Crif) κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση «να αποσύρει την μεταρρύθμιση» της δικαιοσύνης «για την αποκατάσταση το συντομότερο δυνατόν της ηρεμίας και του διαλόγου με ολόκληρη την κοινωνία».

Η αμφισβήτηση της δικαστικής μεταρρύθμισης έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο κίνημα λαϊκής διαμαρτυρίας στην Ιστορία του Ισραήλ κατά της απειλής για τον δημοκρατικό χαρακτήρα του κράτους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Crif «καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει την μεταρρύθμιση για την αποκατάσταση της ηρεμίας και του διαλόγου με ολόκληρη την κοινωνία».

Διευκρινίζει ότι «αυτό το αίτημα διατυπώνεται από κοινού από προσωπικότητες της δεξιάς όπως και της αριστεράς, στο Ισραήλ όπως και στην διασπορά».

«Δεδομένου του διχασμού που έχει προκληθεί σε ολόκληρο τον εβραϊκό κόσμο, δεν πρόκειται για πολιτικά μέτρα που δεν εναπόκειται στο Crif να σχολιάσει, αλλά για την προστασία της ενότητας του εβραϊκού λαού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Crif, το οποίο εκφράζει την «απόλυτη προσήλωσή του στις ιδρυτικές δημοκρατικές αρχές του Κράτους και του Ισραήλ και στην ενότητά του».

Σημαντικός σύμμαχος του Ισραήλ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για την δικαστική μεταρρύθμιση που επιχειρεί η κυβέρνηση θέτοντας σε κίνδυνο τον δημοκρατικό χαρακτήρα του Κράτους Ισραήλ.

Και στο βάθος, νέα πολιτική κρίση;

«Καλώ τον πρωθυπουργό να ανακαλέσει την απομάκρυνση του Γιοάβ Γκαλάντ. Το Κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί αυτήν την στιγμή, απέναντι στις απειλές που προέρχονται από όλα τα μέτωπα, να επιτρέψει αλλαγή του υπουργού Αμυνας», δήλωσε από την πλευρά του ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Γιούλι Εντελστάιν, κορυφαίο στέλεχος του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου.

«Δεδομένης της κατάστασης, είναι προφανές ότι δεν είναι η στιγμή για αλλαγή υπουργού Αμυνας», δήλωσε ο Γιούλι Εντελστάιν, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας της Κνεσέτ.

Την ώρα που τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε απειλή του υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να αποχωρήσει από την κυβέρνηση - γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απώλεια της πλειοψηφίας του Νετανιάχου- σε περίπτωση απόσυρσης της δικαστικής μεταρρύθμισης, ο υπουργός Οικονομίας Νιρ Μπαρκάτ, άλλο κορυφαίο στέλεχος του Λικούντ, κάλεσε μέσω του Twitter τους συναδέλφους του «να υποστηρίξουν τον πρωθυπουργό για μία παύση στην νομοθετική μεταρρύθμιση».

Σε μία ένδειξη ότι η διαδικασία συνεχίζεται στην Κνεσέτ, η κοινοβουλευτική επιτροπή νόμων ψήφισε σήμερα το πρωί υπέρ κεντρικής ρύθμισης του νομοσχεδίου που βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των επικρίσεων: τις νομοθετικές ρυθμίσεις που μεταβάλλουν την διαδικασία διορισμού των δικαστών.

