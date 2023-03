Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: ξέσπασμα των γονιών του στο βίντεο από τη μοιραία επίθεση

"Τι κοιτάτε; Εσείς ήσασταν. Και οι 12" φώναξε η μητέρα του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού μετά την προβολή του βίντεο.

Ξέσπασαν οι γονείς Άλκη Καμπανού στη διάρκεια της δίκης για τη δολοφονική επίθεση με οπαδικά κίνητρα εναντίον του γιου τους, για την οποία κατηγορούνται 12 νεαροί, προσωρινά κρατούμενοι ήδη στις φυλακές.

Την ώρα που γινόταν προβολή βίντεο από τη μοιραία επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, αντέδρασε η μητέρα του 19χρονου, λέγοντας: «Τι κοιτάτε; Εσείς ήσασταν. Και οι 12». «Τα θέλουμε κι εμείς αυτά τα βίντεο, όλη η Ελλάδα τα έχει δει», συνέχισε, ενώ ψέλλισε τη λέξη «τέρατα», με τον πατέρα του Άλκη να φωνάζει «ξαναβάλτε το, ξαναβάλτε το», ζητώντας την επανάληψη προβολής συγκεκριμένου βίντεο.

Επρόκειτο για επεξεργασμένο βίντεο, το οποίο προσκόμισε -στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων- ο συνήγορος υπεράσπισης του 10ου και του 11ου εκ των κατηγορούμενων. Στο οπτικοακουστικό υλικό, διάρκειας 50 δευτερολέπτων, απομονώθηκε, κατόπιν ειδικής επεξεργασίας, η κραυγή του Άλκη, σε μία προσπάθεια του συνηγόρου να καταδείξει ότι οι εντολείς του εκείνη τη στιγμή είχαν ήδη αποχωρήσει.

Η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται σήμερα για 19η μέρα. Η διαδικασία των αναγνωστέων ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης.

