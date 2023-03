Γαλλία – Μακρόν: “Κατρακυλάει” η δημοτικότητα του

Κόσμος

Εποχές «κίτρινων γιλέκων» θυμίζει πλέον η δημοτικότητα του Προέδρου της Γαλλίας.

Υποχώρηση της δημοτικότητας του Εμανουέλ Μακρόν στο 28%, δηλαδή μικρότερη κατά 6 μονάδες το Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας BVA που διενεργήθηκε για τον τηλεοπτικό σταθμό RTL.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει φτάσει ο αρχηγός του γαλλικού κράτους σε αυτό το βαρόμετρο από τον Νοέμβριο του 2018, δηλαδή στην αρχή της κρίσης των κίτρινων γιλέκων.

Το ίδιο ισχύει και για την πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν, για την οποία επίσης μόνο το 28% δηλώνει ότι έχει καλή γνώμη. Είναι το χειρότερο αποτέλεσμά της από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία, το Μάιο του 2022.

Τέλος η δημοσκόπηση δείχνει ελαφρά πτώση της αντίθεσης στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, με το 57% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να εφαρμοστεί, σε σύγκριση με 61% στις αρχές Μαρτίου.

