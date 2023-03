Κοινωνία

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Ελλάδα: Πώς απετράπη η επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή

Έρευνες από την ΕΥΠ προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τρομοκρατικού δικτύου και ο ρόλος του «εγκεφάλου» που έδινε τις εντολές.



Τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο – συναγωγή στην οδό Αισώπου στου Ψυρρή φέρεται να σχεδίαζαν δύο υπήκοοι Πακιστάν που συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική σε συνεργασία με την ΕΥΠ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες οι οποίοι είναι πακιστανικής υπηκοότητας, 29 και 27 ετών, ετοίμαζαν για αρκετό διάστημα το χτύπημα στο συγκεκριμένο εστιατόριο, στο οποίο σύχναζαν κατά κύριο λόγο Ισραηλινοί, είχαν παρακολουθήσει το χώρο και είχαν μελετήσει τρία σχέδια για την επίθεση, τα οποία δεν πρόλαβαν να υλοποιήσουν, καθώς έπεσαν στα χέρια των αρχών.

Από τα μέσα Φεβρουαρίου εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, οι οποίοι συνελήφθησαν και κρατούνταν για διοικητικές παραβάσεις, καθώς βρίσκονταν στην Ελλάδα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Παράλληλα κατασχεθήκαν κινητά τηλέφωνα, USB και άλλα αντικείμενα, τα οποία εστάλησαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο Πακιστανοί είχαν συχνές επαφές με ομοεθνή τους, που όπως είπαν, διαμένει μόνιμα στο Ιράν, ο οποίος τους έδινε κατευθύνσεις και τους υποσχόταν χρήματα προκειμένου να προχωρήσουν στην επίθεση στο συγκεκριμένο ισραηλινό εστιατόριο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο συλληφθέντες επιχείρησαν πολλές φορές να στρατολογήσουν και άλλους ομοεθνείς τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Από τις παρακολουθήσεις διαπιστώθηκε ότι στους στόχους τους ήταν απαγωγές και δολοφονίες, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι το ποσό που θα λάμβαναν για κάθε έναν νεκρό θα ανερχόταν σε 16.000 ευρώ.

Όπως ανέφεραν αρμόδια στελέχη, η υπόθεση είναι ακόμα στην αρχή, ενώ η ΕΥΠ προχωρά ήδη τις έρευνες σε συνεργασία και με άλλες ξένες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τρομοκρατικού δικτύου και ο ρόλος του «εγκεφάλου» που έδινε τις εντολές.

Την Παρασκευή θα οδηγηθούν στον ανακριτή για τις απολογίες τους οι συλληφθέντες ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης που σχεδίαζε στοχευμένα χτυπήματα στην χώρα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί από τον εισαγγελέα, ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση (κακούργημα).

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και κατ' αγνώστου, για διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης (κακούργημα) και πρόκληση για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση (πλημμέλημα). Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να έπαιρναν εντολές για κάθε ενέργεια που έκαναν, από πρόσωπο που βρίσκεται στο εξωτερικό.

Θεοδωρικάκος: Κανείς δεν μπορεί να πειράξει κάποιον στην Ελλάδα

Ως «υπόθεση που αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά» χαρακτήρισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που σχεδίαζε χτύπημα στην Αθήνα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και μιλώντας για την έρευνα που έγινε, αφού υπήρχαν ενδείξεις ότι, δύο ύποπτοι έστησαν τρομοκρατική οργάνωση με στόχους Ισραηλινών στην Αθήνα, έγιναν έρευνες στην Αθήνα και τη Ζάκυνθο.

«Ο στόχος ήταν οικονομικός και φαίνεται πως εγκέφαλος ήταν ομοεθνής τους από το Ιράν», είπε για τους δύο συλληφθέντες, υπηκόους Πακιστάν, στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και η υπόθεση είναι στα χέρια των δικαστικών Αρχών».

Ο Υπουργός δεν θέλησε να «προκαταλάβει» κι άλλες συλλήψεις, τόνισε όμως ότι, το μήνυμα από την εξάρθρωση είναι ότι, «οι Αρχές υπέδειξαν ωριμότητα και η Ελλάδα είναι πολύ ασφαλής προορισμός για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Κανείς δεν μπορεί να πειράξει Έλληνες ή ξένους πολίτες που θέλουν τα ταξιδέψουν στη χώρα μας».

Ευχαριστίες από το Ισραήλ

«Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Ελλάδα είναι ένα σοβαρό θέμα που αποτράπηκε με επιτυχία από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας» αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ εκ μέρους της Μοσάντ.

«Ήταν μια επιπλέον απόπειρα του Ιράν να διαπράξει τρομοκρατία εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στο εξωτερικό. Μετά την έναρξη της έρευνας για τους υπόπτους στην Ελλάδα, η Μοσάντ παρείχε συνδρομή πληροφοριών για την αποκάλυψη της δομής, των μεθόδων εργασίας της και της σύνδεσης με το Ιράν. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η δομή που λειτουργούσε στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου ιρανικού δικτύου που διευθύνεται από το Ιράν και εκτείνεται σε πολλές χώρες. Η Μοσάντ, μαζί με τους εταίρους της στην κοινότητα, εργάζεται ακατάπαυστα για να αποτρέψει τις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε όλο τον κόσμο» σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση.

Την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων, ευχαριστεί μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν.

Η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι κορυφαία προτεραιότητά μας, υπογραμμίζει επίσης ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας και προσθέτει: «Η κυβέρνηση των Αγιατολάχ στην Τεχεράνη εξάγει τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο με μια σταθερή και κοινή στάση θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος».





