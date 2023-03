Αθλητικά

Νειμάρ: Χάκαραν τον λογαριασμό του στο Twitter

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έπεσε θύμα χάκερ και έχασε τον έλεγχο του προφίλ του.



Ο λογαριασμός που διατηρεί στο Twitter, ο Νεϊμάρ, παραβιάσθηκε την Τρίτη (28/3) και χρησιμοποιήθηκε για να σταλούν λανθασμένα μηνύματα, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Βραζιλιάνος υπεύθυνος Τύπου του διάσημου άσου της «σελεσάο» και της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Τον χάκαραν! Το Twitter φροντίζει για το πρόβλημα. Προς το παρόν δεν έχω άλλες πληροφορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του 31χρονου επιθετικού, ο οποίος αυτήν την περίοδο, ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας, μετά από χειρουργική επέμβαση στον δεξιό αστράγαλο.

Αρκετά μηνύματα που εστάλησα από τους χάκερ, έχουν διαγραφεί από τον λογαριασμό του Νεϊμάρ. Το Γαλλικό Πρακτορείο μπόρεσε να δει, ωστόσο, ένα μήνυμα, το οποίο δεν είχε εξαφανιστεί, στοχεύοντας με προσβλητικούς όρους ένα βραζιλιάνικο ΜΜΕ.

Κάτι ανάλογο, συνέβη και με τον λογαριασμό της αδελφής του Νεϊμάρ, Ραφαέλα, στο Twitter. Η νεαρή Βραζιλιάνα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram για να εξηγήσει ότι τα μηνύματα στον λογαριασμό της δεν προέρχονται από αυτήν.

