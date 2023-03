Πολιτική

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Ελλάδα: Το Ιράν διαψεύδει εμπλοκή του

Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ιράν στην Αθήνα για το δίκτυο τρομοκρατών που λίγο έλειψε να χτυπήσει εστιατόριο Ισραηλινών στου Ψυρρή.

Διαψεύδει την εμπλοκή του στη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά εβραϊκού εστιατορίου στην Αθήνα το Ιράν, μέσω ανάρτησης της πρεσβείας στην Ελλάδα.

Στο Ιράν φέρεται να βρίσκεται ο «εγκέφαλος» της επίθεσης που σχεδιαζόταν να γίνει στου Ψυρρή, ενώ κατηγορήθηκε ως ιθύνων νους και από Ισραηλινούς αξιωματούχους, λίγο μετά την εξάρθρωση του δικτύου από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας.

«Η Πρεσβεία της Ι. Δ. του Ιράν, διαψεύδει έντονα τις φήμες που διαδίδονται από σιωνιστικές πηγές και τις αβάσιμες κατηγορίες τους εναντίον του κράτους. Είναι προφανές ότι τα κατασκευασμένα σενάρια τους σκοπεύουν την εκτροπή της προσοχής του κοινού από την εσωτ. τους κρίση», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση της πρεσβείας.

Την ίδια ώρα, η παρουσία του εγκεφάλου της σχεδιαζόμενης επίθεσης στο Ιράν επιβεβαιώνεται από αστυνομικές πηγές και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Οι φωτογραφίες των δύο συλληφέντων δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, από την Ελληνική Αστυνομία.

