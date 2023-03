Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: θα μηνύσω την Καρατζά (βίντεο)

Η κόντρα Κούγια - Καρατζά συνεχίζεται εν μέσω της δίκης για την υπόθεση της Πάτρας. Τι απαντά η παιδοκαρδιολόγος.

Συνέχεια στην κόντρα του συνηγόρου υπεράσπισης της 34χρονης που κατηγορείται για τον θάνατο των παιδιών της, Αλέξη Κούγια και της παιδοκαρδιολόγου που εξετάστηκε ως μάρτυρας για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας, Αγγελικής Καρατζά, δίνεται ενώ η δίκη για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Αλέξης Κούγιας, εξαπολύει “πυρά” κατά της γιατρού, καθώς και των γιατρών του “Καραμανδανείου” καθώς όπως ισχυρίζεται οι γιατροί του νοσοκομείου ψεύδονται σχετικά με το εάν είχε κληθεί πριν την ανακοπή της Τζωρτζίνας η θεράπουσα γιατρός και απείλησε με μηνύσεις για τα όσα είπε για τον ίδιο.

Η Αγγελική Καρατζά, όπως τόνισε στην εκπομπή το “Το Πρωινό”: “Ο κ. Κούγιας νομίζω ότι παίρνει μια-μία τις λέξεις και τις βάζει έτσι ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει κάποια αμέλεια. Αμέλεια δεν υπήρξε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν μίλησα με το Καραμανδάνειο την Πέμπτη και την Παρασκευή, απλά δεν αναφέρεται στην κατάθεσή μου γιατί το ξέχασα. Πέρασε τόσος καιρός και η μνήμη εξασθενεί. Ποτέ δεν είπα ότι δεν με κάλεσαν”.







Ο Αλέξης Κούγιας, μίλησε ζωντανά στην εκπομπή “Το Πρωινό” το πρωί της Παρασκευής και μετά την κατάθεση στο δικαστήριο της παιδοκαρδιολόγου, αναφέρθηκε στην ίδια: “Αυτή η κυρία που λέει για ασθενή μνήμη, πρέπει να έχει παντελή έλλειψη συστήματος ηθικής…Αλίμονο στο ελληνικό δημόσιο αν έχει τέτοιους γιατρούς σαν την κ. Καρατζά. Αυτή η κυρία είναι ανήθικη.”

“Γίνεται να πιστέψει κάποιος αυτή την ανήθικη κυρία που υποστηρίζει ότι έχει ασθενή μνήμη;” συνέχισε ο Αλέξης Κούγιας απαντώντας στις δηλώσεις της παιδοκαρδιολόγου.

