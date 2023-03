Οικονομία

Πλακιωτάκης για Ηγουμενίτσα: Κατατίθεται η σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού

Διατάξεις του υπουργείου Ναυτιλίας στο νομοσχέδιο για τη στήριξη των θυμάτων των Τεμπών.

Την απρόσκοπτη παροχή νερού στα νησιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας υδροδότησης, εξασφαλίζει ρύθμιση του υπουργείου Ναυτιλίας, την οποία εισηγήθηκε στην Ολομέλεια ο αρμόδιος υπουργός, Γιάννης Πλακιωτάκης, σύμφωνα με την οποία διευθετούνται οι προσωρινές άδειες λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης και παρέχεται η απαραίτητη παράταση για την έκδοση της μόνιμης άδειας.

Επίσης, στο νομοσχέδιο για την στήριξη των θυμάτων των Τεμπών, εισάγεται ρύθμιση με την οποία εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με τη διεθνή σύμβαση για το έρμα των πλοίων ως προς την γλώσσα, σύνταξη του σχεδίου διαχείρισης έρματος στα πλοία υπό ελληνική σημαία. Με άλλη διάταξη, δίδεται η δυνατότητα συμπερίληψης στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις των πλωτών τερματικών σταθμών φυσικού αερίου και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ενόψει δε, της επικείμενης έναρξης της θερινής περιόδου δίδεται η απαραίτητη παράταση για την προσαρμογή του καθεστώτος ασφάλισης των ναυτικών σε πλοία αναψυχής που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας.

Με άλλη διάταξη, όπως είπε ο υπουργός Ναυτιλίας, βελτιώνεται ο τρόπος δήλωσης και αλλαγής του τόπου συμφερόντων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, ώστε να είναι πιο ευέλικτος και πιο δίκαιος. Επίσης, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι επιλύονται ζητήματα νομιμοποίησης έργων και παράνομων προσχώσεων «χωρίς αυτό να σημαίνει και αποχαρακτηρισμό από την ζώνη λιμένα» και πρόσθεσε ότι στη συνέχεια περιερχόμενοι στην κυριότητα του Δημοσίου μπορεί να αποδοθεί στις τοπικές κοινωνίες, ώστε να προχωρήσει με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα η αξιοποίηση των συγκεκριμένων τμημάτων. Όπως είπε ο κ. Πλακιωτάκης, «πιστοί πάντα στις δεσμεύσεις μας ως προς τις τοπικές κοινωνίες για χώρους που δεν εξυπηρετούν λιμενικές δραστηριότητες, να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες», εξειδίκευσε την αναφορά του και στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου πρόσφατα έγινε μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου στο νέο επενδυτή και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης.

Τέλος, ρυθμίζεται και αναγνωρίζεται μία πάγια ναυτική πρακτική που ισχύει στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα λιμάνια του εξωτερικού, με την δημιουργία ενός ειδικού διανεμητικού λογαριασμού στη λογική υπηρεσίας.

