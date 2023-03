“Το Πρωινό” - Εκλογές: Ο Βασίλης Καρράς, η υποψηφιότητα και η δυσαρέσκεια (βίντεο)

Life

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η κόρη του δημοφιλούς τραγουδιστή, μετά τις αναφορές από υποψήφιο Δήμαρχο ότι ο Βασίλης Καρράς θα ενταχθεί στον συνδυασμό του.

Δυσαρέσκεια για την συνεχιζόμενη αναπαραγωγή στα social media και σε ιστότοπους της αναφοράς ότι ο Βασίλης Καρράς θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, εκφράζει η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος πρόσφατα ανάρρωσε από μια σημαντική περιπέτεια με την υγεία του.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε η Ειρήνη Καρρά, κόρη του Βασίλη Καρρά, η οποία διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο το ενδεχόμενο ο τραγουδιστής να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θερμαϊκού.

Μάλιστα, δηκτικά σχολίασε πως περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να συμμετέχει ως υποψήφια στις εκλογές η μητέρα της, παρά ο Βασίλης Καρράς.

Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση του Δημάρχου Θερμαϊκού, Γιώργου Τσαμασλή, σύμφωνα με την οποία ο Βασίλης Καρράς θα ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του.

