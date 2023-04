Κόσμος

NATO: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποψήφια για νέα γενική γραμματέας;

Τι ανέφερε η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun, επικαλούμενη διπλωματική πηγή που δεν κατονομάζει.



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η γερμανίδα πρώην υπουργός Άμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, φέρεται να συγκαταλέγεται στους υποψήφιους για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, ανέφερε χθες Παρασκευή η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun, επικαλούμενη διπλωματική πηγή που δεν κατονομάζει.

Αρκετά κράτη μέλη του NATO έχουν εισηγηθεί η κυρία φον ντερ Λάιεν να αναλάβει το αξίωμα αφού αποχωρήσει από αυτό ο Γενς Στόλτενμπεργκ, κατά το δημοσίευμα. Ο Νορβηγός αναμένεται να αποχωρήσει από τον θώκο τον Οκτώβριο, όπως είναι προγραμματισμένο. Η θητεία του παρατάθηκε τρεις φορές. Είναι ο ΓΓ του NATO τα τελευταία εννιά χρόνια.

Το δημοσίευμα της Σαν, επικαλούμενο βρετανικές κυβερνητικές πηγές που δεν κατονομάζει, σημειώνει πως το Λονδίνο θα ασκούσε πιθανόν βέτο στην υποψηφιότητα της κυρίας φον ντερ Λάιεν, με την επίκληση του κατά επικριτές της άσχημου ιστορικού της όταν διηύθυνε τον γερμανικό στρατό.

Η βρετανική κυβέρνηση φέρεται να εισηγείται να αναλάβει το αξίωμα ο νυν υπουργός Άμυνας των Τόρις, ο Μπεν Γουάλας. Αν πράγματι διαδεχθεί τον κ. Στόλτενμπεργκ, θα είναι ο πρώτος Βρετανός που θα αναλάβει επικεφαλής της στρατιωτικής συμμαχίας έπειτα από μια εικοσαετία. Κατά το δημοσίευμα της βρετανικής ταμπλόιντ, μεταξύ των υποψηφιοτήτων για τις οποίες γίνεται λόγος είναι αυτές της πρωθυπουργού της Εσθονίας Κάγια Κάλας και της υπουργού Οικονομικών του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ, η μητέρα της οποίας είναι Ουκρανή.

Κατ’ άλλες πηγές, που επικαλέστηκε πρόσφατα η γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, ανάμεσα στους επικρατέστερους υποψηφίους πιστεύεται πως είναι ο Μπεν Γουάλας και ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ.

