Ράπτη: Δημιουργούμε Κέντρα Ημέρας για παιδιά - έφηβους και άτομα με άνοια (βίντεο)

Τι είπε η Υφυπουργός Υγείας στον ΑΝΤ1 για τα Κέντρα Ημέρας και τις Κινητές Μονάδες που ξεκινούν ήδη να λειτουργούν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί του Σαββάτου η Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για την ψυχική υγεία, Ζωή Ράπτη.

Όπως επεσήμανε, «οι δομές ψυχικής υγείας που υπήρχαν στην Ελλάδα χρειάζονταν ενίσχυση. Τα παιδιά μας χρειάζονται στήριξη, η τρίτη ηλικία χρειάζεται στήριξη, έχουμε πολλούς περισσότερους ηλικιωμένους, άρα τα ζητήματα της άνοιας πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα».

Η Ζωή Ράπτη τόνισε πως «Καταφέραμε να ιδρύσουμε κοινοτικά κέντρα, μέσα στον αστικό ιστό, για την εξυπηρέτηση πολιτών με άνοια και των φροντιστών τους. Χθες εγκαινιάσαμε ένα κέντρο και μια κινητή μονάδα στην Άρτα»

«Η κινητή μονάδα, με έδρα το Κέντρο Ημέρας που βρίσκεται μέσα στον Δήμο, μπορεί να επισκέπτεται τους ανθρώπους των γύρω περιοχών στα σπίτια τους, κάνοντας διαγνώσεις για όσους έχουν άνοια, αλλά και εκπαιδεύοντας και στηρίζοντας ψυχολογικά τους φροντιστές τους. Η επιστημονική ομάδα αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό», σημείωσε η Υφυπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι «πολιτική της Κυβέρνησης είναι η στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε την δυνατότητα να αναπτύξουμε τέτοιες δομές».

Ερωτηθείσα για την έξαρση των κρουσμάτων βίας με δράστες και θύματα ανήλικους, καθώς και των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, η κ. Ράπτη είπε ότι ως πρώτο βήμα μπορεί κάποιος να καλέσει στην δωρεάν Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, στον αριθμό 10306 και εκεί να συνομιλήσει με ψυχολόγο, ο οποίος θα τον κατευθύνει αργότερα για εξ αποστάσεως επαφή ή εκ του σύνεγγυς συνεδρία με ειδικό, πάντοτε δωρεάν».

Προσέθεσε πως «δημιουργούμε κέντρα ημέρας και στην Αττική για την Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου και κέντρα για όλη την οικογένεια στο πλαίσιο ολιστικής αντιμετώπισης. Ένα τέτοιο κέντρο εγκαινιάζεται μετά από το Πάσχα στο Περιστέρι»

Η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών.

