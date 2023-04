Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα σεισμική δόνηση αναστάτωσε την Τουρκία. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Νέος σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα δύο χιλιόμετρα.

Μέχρι και αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1 - Grand Prix Αυστραλίας: ο Φερστάπεν στην pole position

Τιφλίδα: Φωτιά σε ξενοδοχείο - Πηδούσαν από τα μπαλκόνια οι ένοικοι (βίντεο)

Ανησυχία για το τιγράκι που αφέθηκε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο