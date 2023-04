ΝΒΑ - Θανάσης Αντετοκούνμπο: Η κουτουλιά στον Γκρίφιν και η τιμωρία (βίντεο)

Το ΝΒΑ τιμώρησε τον φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς για την κουτουλιά στον Μπλέικ Γκρίφιν.

Το ΝΒΑ τιμώρησε τον φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς, Θανάση Αντετοκούνμπο με αποκλεισμό ενός αγώνα, επειδή... κουτούλησε τον φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς, Μπλέικ Γκρίφιν.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διακοπής του αγώνα με 1:25 να απομένει στην ήττα των Μπακς με 140-99 από τους φιλοξενούμενους Σέλτικς την Πέμπτη.

Ο Αντετοκούνμπο θα εκτίσει την αποβολή του την Κυριακή, όταν το Μιλγουόκι (55-22) θα υποδεχθεί τους Φιλαδέλφεια 76ερς (51-26) σε μία δυνατή σύγκρουση της Ανατολικής Περιφέρειας.

Thanasis Antetokounmpo has been suspended for 1 game for headbutting Blake Griffin in the Celtics' win vs. the Bucks, per @ShamsCharania.pic.twitter.com/aOEe66Ix6D