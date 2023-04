Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η τραγωδία στα Τέμπη μας γεμίζει ευθύνη και ντροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία χρόνια συμπλήρωσε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι δήλωσε σε συνέντευξη για την τραγωδία στα Τέμπη αλλά και για τις επερχόμενες εκλογές.



«Η ασφάλεια των πολιτών και η εμπιστοσύνη στο κράτος είναι το θεμέλιο της συνύπαρξής μας. Αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να αποκατασταθεί, να αποδοθούν άμεσα ευθύνες» τονίζει, μεταξύ άλλων, αναφερόμενη στην τραγωδία των Τεμπών η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην "Καθημερινή της Κυριακής", με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από την ανάληψη των καθηκόντων της.

«Δεν χωράει στον νου αυτήν η τραγωδία. Μας πονάει και μας θυμώνει. Μας γεμίζει ευθύνη και ντροπή μαζί. Δεν αξίζει στην χώρα μας αυτή η εικόνα», σημειώνει και προσθέτει: «Η μεταρρύθμιση του κράτους πρέπει να συντελεστεί από τη βάση του. Δεν υπάρχει περιθώριο για συμβιβασμούς με παθογένειες που μας κρατούν πίσω και πληγώνουν τη χώρα μας. Το χρωστάμε στην κοινωνία μας, σε αυτούς που χάθηκαν άδικα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η κυρία Σακελλαροπούλου θα πει: «Αυτό που καλείται να εκφράσει ο Πρόεδρος, την ενότητα του ελληνικού λαού και άρα να υπάρξει η καλύτερη πολιτική λύση για το μέλλον του τόπου, αυτό είναι κάτι που με απασχολεί και εύχομαι να απασχολεί όσους εμπλέκονται στις επόμενες εκλογές γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Δεν είναι μόνον το Α ή το Β πρόσωπο, το Α ή το Β κόμμα. Αλλά είναι το καλό και το μέλλον του τόπου. Το συλλογικό καλό», και θα συμπληρώσει: «Θέλω να πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτό. Και από τη δική μου πλευρά σε αυτό θα προσπαθήσω να συμβάλω».

Ερωτηθείς σχετικά, η ΠτΔ εκτιμά ότι ως μια μεγάλη προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, που προϋποθέτει όμως συναίνεση. «Τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς συναίνεση», επισημαίνει και υπογραμμίζει: «Έχουμε δει και νόμους να περνούν από τη Βουλή με μεγάλες πλειοψηφίες και να μην μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Η συναίνεση πρέπει να έχει να κάνει φυσικά με το πολιτικό προσωπικό, η συναίνεση όμως είναι και στους φορείς, συναίνεση και στην κοινωνία τελικά. Πρέπει να είναι κανείς όσο πιο πειστικός μπορεί για να είναι και πιο αποδεκτές οι μεταρρυθμίσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “ILINA”: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ίλιον: Διάσημος τράπερ συνελήφθη με όπλο για δεύτερη φορά

“Δίδυμη” επίθεση με μαχαίρι σε 15χρονους