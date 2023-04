Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Οπαδοί προκάλεσαν ζημιές σε λεωφορεία

Ζημιές σε τέσσερα λεωφορεία του ΟΑΣΘ προκάλεσαν οπαδοί, το απόγευμα της Κυριακής. Τι καταγγέλλουν οι οδηγοί.

Όπως κατήγγειλαν οι οδηγοί των λεωφορείων στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, οι φθορές σημειώθηκαν σε δρομολόγια της γραμμής 14, που μετέφεραν οπαδούς του ΠΑΟΚ προς το γήπεδο της Τούμπας, ενόψει αγώνα της ομάδας τους.

Από την Αστυνομία, πραγματοποιούνται έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών.

