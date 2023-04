Αθλητικά

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Νίκη τίτλου για την Ένωση στην Τούμπα

Η ΑΕΚ έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης από την Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ και έπιασε τον Παναθηναϊκό στον βαθμολογικό πίνακα.

Ένα υπέροχο τέρμα του Σέρχιο Αραούχο στο 80ο λεπτό στάθηκε αρκετό για να φύγει η ΑΕΚ με τους τρεις βαθμούς της νίκης από την Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επέστρεψε στην πρώτη θέση της κατάταξης, με το πέρας της 2ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Οι Θεσσαλονικείς, από την άλλη, έχασαν πολύτιμο έδαφος, γνωρίζοντας την πρώτη τους ήττα από τις 30 Οκτωβρίου, όταν κι είχαν ηττηθεί από... την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με μεγάλη ένταση. Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν στο 7' με τον Νορντίν Άμραμπατ, που σκόραρε σε κενή εστία από πάσα του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λανθασμένο γύρισμα του Στέφαν Σβαμπ. Ωστόσο, ο Αλεκσέι Κουλμπάκοφ ακύρωσε το γκολ καταλογίζοντας νωρίτερα φάουλ του Ράφα Σοάρες στον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Απόφαση που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από την πλευρά της ΑΕΚ.

Στο 18' η κεφαλιά του Νέλσον Ολιβέιρα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη ενώ στο 24' ο Ντόμινικ Κοτάρσκι πρόλαβε με γρήγορη έξοδο τον Πινέδα σε τετ-α-τετ στα πλάγια. Ο Γενς Γιόνσον στο 41' έχασε το βηματισμό και δεν πρόλαβε να πλασάρει τον Κοτάρσκι ενώ η κεφαλιά του Πινέδα στις καθυστερήσεις πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ, σε ένα μετριότατο πρώτο μέρος.

Με τις αλλαγές τους στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, οι προπονητές θέλησαν να αλλάξουν το ρυθμό του αγώνα. Ωστόσο, χρειάστηκε να φτάσουμε στο 66' για την πρώτη καλή φάση. Από πολύ πλάγια θέση ο Ολιβέιρα πλάσαρε, ο Αθανασιάδης άπλωσε το αριστερό του χέρι στέλνοντας την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του και, μετά, στην αγκαλιά του. Επτά λεπτά μετά, οργανωμένη επίθεση των γηπεδούχων κατέληξε σε πλασέ του Ζοάν Σάστρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 77', από εκτέλεση φάουλ, ο Γιώργος Τζαβέλλας σκόραρε με κεφαλιά αλλά ήταν εκτεθειμένος. Τρία λεπτά αργότερα, όμως, από υπέροχη σκαφτή πάσα του Πέτρου Μάνταλου, ο Αραούχο στόπαρε και με βολ πλασέ άνοιξε το σκορ. Μπράντον Τόμας και Ομάρ Ελ Καντουρί (δις) βρέθηκαν σε θέση βολής ωστόσο δεν απείλησαν ιδιαίτερα τον Αθανασιάδη, με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους.

Με τη νίκη αυτή η ΑΕΚ ανέβηκε στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό, στους 63 βαθμούς, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ οκτώ βαθμούς μακριά και, σε μεγάλο βαθμό, εκτός διεκδίκησης των δύο πρώτων θέσεων.

Λόγω τιμωρίας ο Ρασβάν Λουτσέσκου παρακολούθησε το ματς από ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα επίσημα της Τούμπας. Τη θέση του στον πάγκο πήρε ο άμεσος συνεργάτης του, Κριστιάνο Μπάτσι.

«Η συνέχεια του ματς της Τούμπας μετά από αυτό που είδαμε, προκαλεί τη νοημοσύνη όσων το παρακολουθούν. Έχουμε ζήσει την μεγαλύτερη διαιτητική σφαγή στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και χρόνια. Είναι κωμικοτραγικό απλά... », ανέφερε σε ανάρτησή της η ΠΑΕ ΑΕΚ για τη φάση του 7ου λεπτού. Επιπλέον, οι «κιτρινόμαυροι» διαμαρτύρονται για κίτρινη κάρτα, που θα ήταν η δεύτερη, στον Αουγκούστο στο 36ο λεπτό.

Διαιτητής: Αλεκσέι Κουλμπάκοφ (Λευκορωσία)

Κίτρινες: Σάστρε, Αουγκούστο, Ολιβέιρα, Τάισον - Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Αραούχο, Τζαβέλλας, Σιμάνσκι, Μάνταλος.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ (46' Ντάντας), Αουγκούστο (85' Φιλίπε Σοάρες), Νάρεϊ (61' Τάισον), Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (72' Ελ Καντουρί), Ολιβέιρα (72' Τόμας).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ (83' Ρότα), Βίντα, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Γιόσον (46' Λιβάι), Πινέδα (71' Μάνταλος), Αραούχο (83' Τσούμπερ), Γκατσίνοβιτς, Άμραμπατ (63' Ελίασον).

