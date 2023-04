Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Παιδίατρος: Τέτοια ψυχραιμία από μητέρα δεν την περίμενα όταν έπαθε ανακοπή η Τζωρτζίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην κατάθεσή της στην κατάθεσή της η παιδίατρος για τον τρόπο με τον οποίο ειδοποίησε τους γιατρούς η Ρούλα Πισπιρίγκου όταν το παιδί πέστη ανακοπή μέσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας.

«Το παιδί ήταν άπνοο στο κρεβάτι και η μητέρα ήρθε απλά και μας είπε ότι δεν λειτουργεί το οξύμετρο», είπε στην κατάθεσή της στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η ειδικευόμενη παιδίατρος Αγλαϊα Καρκανιά για τον τρόπο με τον οποίο ειδοποίησε τους γιατρούς η Ρούλα Πισπιρίγκου όταν το παιδί, την Κυριακή 11 Απριλίου 2021, υπέστη ανακοπή μέσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας.

Η γιατρός, η οποία συμμετείχε στη δραματική ανάνηψη που έγινε στη Τζωρτζίνα, ανέφερε πως δεν περίμενε αυτήν την αντίδραση από τη μητέρα: «Ήρθε απλά και μας είπε ότι δεν λειτουργεί το οξύμετρο. Συνήθως, όταν το παιδί σου δεν ανταποκρίνεται το σκουντάς, φωνάζεις. Αυτήν την αντίδραση δεν την περίμενα». Η μάρτυρας, λίγα εικοσιτετράωρα πριν την ανακοπή, είχε συνοδεύσει τη Τζωρτζίνα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα για να υποβληθεί σε μαγνητική εγκεφάλου, όπου δεν εμφανίστηκε τίποτε ανησυχητικό.

«Το απόγευμα της Κυριακής ήρθε η μαμά, μας χτύπησε την πόρτα στο γραφείο των γιατρών. Της άνοιξα εγώ. Την είδα να λέει "κάτι γίνεται με το οξύμετρο, δεν δείχνει κάποια ένδειξη", κάτι τέτοιο. Ξεκίνησα να πάω και ήρθε και η κ. Δημητροπούλου. Στα 2 με 3 μέτρα είδαμε τη νοσηλεύτρια έξω από το δωμάτιο να φωνάζει "ελάτε γρήγορα, το παιδί δεν απαντά". Τρέξαμε στο δωμάτιο. Το παιδί δεν ανταποκρινόταν σε κανένα ερέθισμα, ήταν χωρίς σφυγμό στη μέση στη κρεβατιού. Ξεκινήσαμε αμέσως την ανάνηψη. Ήταν πολύ στρεσογόνο και για μας όλο αυτό. Θυμάμαι την κ. Δημητροπούλου να ρωτάει τη μητέρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Χορηγούσαμε αδρεναλίνη κάναμε θωρακικές πιέσεις και Ambu (εμφυσήσεις). Η κ. Στογιαννίδου κάλεσε τον αναισθησιολόγο. Μετά από μια δύσκολη και τραυματική προσπάθεια τα καταφέραμε και το παιδί έζησε. Διακομίσθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», κατέθεσε η μάρτυρας για το ιατρικό συμβάν που άφησε τη Τζωρτζίνα τετραπληγική και πλέον καταλογίζεται ως απόπειρα δολοφονίας στη μητέρα.

Πρόεδρος: Είπατε ότι είδατε το παιδί στο μέσο του κρεβατιού. Πώς ήταν;

Μάρτυρας: Ήταν ανάσκελα στη μέση του κρεβατιού.

Πρόεδρος: Θυμάστε πού βρισκόταν το ρινικό οξυγόνο;

Μάρτυρας: Υπήρχε αλλά δεν ήταν στη μύτη του παιδιού.

Πρόεδρος: Το θυμάστε καλά;

Μάρτυρας: Ναι, ήταν βγαλμένο, νομίζω ότι ήταν δίπλα από το παιδί.

Πρόεδρος: Τα χέρια του παιδιού θυμάστε πώς ήταν;

Μάρτυρας: Όχι, έχω την εντύπωση ότι ήταν στο πλάι δίπλα από τον κορμό της.

Πρόεδρος: Θυμάστε αν είχε σαλάκια στο στόμα του;

Μάρτυρας: Όχι, δεν θυμάμαι.

Εισαγγελέας: Η μητέρα, όλες τις ημέρες της νοσηλείας, ποιον ειδοποιούσε;

Μάρτυρας: Εμείς από τις νοσηλεύτριες μαθαίναμε.

Εισαγγελέας: Σας είχε παραπονεθεί για το οξύμετρο ότι δεν λειτουργεί όπως πρέπει;

Μάρτυρας: Όχι.

Εισαγγελέας: Τι ώρα ήρθε στο γραφείο των γιατρών την Κυριακή;

Μάρτυρας: Περίπου στις 18:15, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς.

Εισαγγελέας: Η μητέρα είχε αντιληφθεί ότι το παιδί ήταν άπνοο;

Μάρτυρας: Σε εμάς δεν έδωσε αυτήν την εντύπωση. Συνήθως, όταν το παιδί σου δεν ανταποκρίνεται το σκουντάς, φωνάζεις. Αυτήν την αντίδραση δεν την περίμενα. Ήρθε απλά και μας είπε ότι δεν λειτουργεί το οξύμετρο.

Και αυτή η μάρτυρας κατέθεσε πως όταν η κατηγορούμενη πήγε τη Τζωρτζίνα στο Καραμανδάνειο, στις 8 Απριλίου 2021, οι εξετάσεις της ήταν καλές και έτσι αποφασίστηκε να πάρει εξιτήριο, κάτι που τελικά δεν έγινε, καθώς «η μητέρα μάς είπε ότι το παιδί έκανε κάτι σαν εμετό», οπότε αποφασίστηκε να παραμείνει η Τζωρτζίνα για νοσηλεία.

Η διαδικασία συνεχίζεται

Ειδήσεις σήμερα:

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια

Μεσσηνία: 92χρονη καταγγέλλει 39χρονο για απόπειρα βιασμού

ΠΑΟΚ: Οπαδοί προκάλεσαν ζημιές σε λεωφορεία