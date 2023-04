Life

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συνάντηση με τον Αλβέρτο του Μονακό

Μία ιδιαίτερη συνάντηση είχε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς βρέθηκε στην Κύπρο με τον πρόεδρο της χώρας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό.



Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ταξίδεψε στην Κύπρο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, για την ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Yiannis Christodoulou Foundation.



Ο Αλβέρτος ήταν επίσης καλεσμένος στο εν λόγω event, μετά από πρόσκληση του Κύπριου επιχειρηματία Τζον Χριστοδούλου.



Το απόγευμα της Κυριακής 2 Απριλίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον πρίγκιπα του Μονακό και τον επιχειρηματία, με τους οποίους και φωτογραφήθηκε.



