Βόλος: Μπήκε σε δημόσιο κτήριο κι άρχισε να αυνανίζεται!

Σοκαρισμένοι οι δημοτικοί υπάλληλοι τον είδαν να ανοίγει το παντελόνι του και να αυτοϊκανοποιείται.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κτίριο Σπίρερ, στον Βόλο, όπου στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες. Στις 3 περίπου το μεσημέρι, στη λήξη του ωραρίου εργασίας, ένας 30χρονος άνδρας μπήκε στο κτίριο από την είσοδο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και άρχισε να αυνανίζεται.

Δημοτικοί υπάλληλοι που εκείνη την ώρα αποχωρούσαν από τον χώρο εργασίας τους, είδαν ξαφνικά μπροστά τους τον 30χρονο, στον προθάλαμο του κτιρίου, να έχει ανοιχτό το παντελόνι του και να αυτοϊκανοποιείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορούσε μαύρα ρούχα και δεν φαινόταν να έχει επίγνωση της πράξης του. Υπάλληλοι ζήτησαν να αποχωρήσει αμέσως από το κτίριο προειδοποιώντας ότι θα καλέσουν την αστυνομία. Πριν αυτό συμβεί, ο 30χρονος πρόλαβε και απομακρύνθηκε.

