Ακαδημίας: Εκκενώθηκε η κατάληψη στο θέατρο “Μαρία Κάλλας”

Πραγματοποιήθηκαν 10 προσαγωγές οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αστυνομική επιχείρηση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, με τη συμμετοχή αστυνομικών διαφόρων Υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, για την εκκένωση του κτιρίου που στεγάζεται το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας”, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 59 στην Αθήνα.

Από το κτίριο προσήχθησαν -10- άτομα (5 άνδρες και 5 γυναίκες), στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που διενεργεί την προανάκριση, τα οποία και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διατάραξης της λειτουργίας Υπηρεσίας, της παράνομης βίας και της διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, μετά την εκκένωση, το κτήριο αποδόθηκε στον υπεύθυνο.

