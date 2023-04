Υγεία - Περιβάλλον

Ο Μπερλουσκόνι διαγνώστηκε με λευχαιμία

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τι αποκάλυψε πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.



Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, που έχει διατελέσει τέσσερις φορές πρωθυπουργός της Ιταλίας, διαγνώσθηκε με λευχαιμία, δήλωσε σήμερα πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Η πηγή αυτή επιβεβαίωσε πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera.

Ο 86χρονος Μπερλουσκόνι νοσηλεύεται από χθες, Τετάρτη, στη μονάδα εντατικής θεραπείας της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου San Raffaele στο Μιλάνο, αφού παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα.

