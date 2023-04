Κόσμος

Μεσανατολικό: Ρουκέτες της Χαμάς στο Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή, μετά την ισραηλινή επιδρομή στο Αλ Ακσά.

Παλαιστίνιοι μαχητές εκτόξευσαν ρουκέτες προς το νότιο Ισραήλ για δεύτερη ημέρα σήμερα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, έπειτα από επιδρομή της αστυνομίας στο τέμενος Αλ Άκσα που πυροδότησε διασυνοριακά πυρά και φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες από την επίθεση με ρουκέτες που εξαπολύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από την αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχεται από το ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς.

Χθες, Τετάρτη, η ισραηλινή αστυνομία έκανε έφοδο στο τέμενος Αλ Άκσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, πυριτιδαποθήκη της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Το περιστατικό που σημειώθηκε στη διάρκεια του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού και παραμονή του εβραϊκού Πάσχα, καταδικάσθηκε ευρέως στον αραβικό κόσμο και προκάλεσε ανησυχία στον Λευκό Οίκο.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σήμερα σύνοδο κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσει για την επιδρομή, η οποία έγινε, όπως δήλωσαν οι ισραηλινές αρχές σε μια προσπάθεια αποτροπής της βίας, για να απομακρυνθούν ομάδες που είχαν οχυρωθεί μέσα στο τέμενος με όπλα, πέτρες και κροτίδες.

??????|????ALERTE INFO - Des militaires israeliens ont fait irruption dans la Mosquee d'Al-Aqsa a #Jerusalem alors que les fideles palestiniens priaient. Les militaires les ont battus, menottes et arretes. pic.twitter.com/4wwHUuXpMy — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 4, 2023

Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν και εικόνες από αστυνομικούς που ξυλοκοπούσαν πιστούς μέσα στον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμέσως μετά μαχητές στη Γάζα εξαπέλυσαν ρουκέτες προς το Ισραήλ, το οποίο απάντησε με αεροπορικές επιδρομές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο

ΠτΔ για “Ιντεάλ”, “Άστορ” και “Ίριδα”: Χάνουμε χώρους που ήταν κιβωτοί πολιτισμού

Πετράλωνα: επίθεση με πέτρες σε αστυνομικούς έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ