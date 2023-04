Πολιτική

Οικονόμου για κόμμα Κασιδιάρη: Είμαστε εδώ για οποιαδήποτε προσθήκη στη διάταξη

«Δύο εικόνες παρουσιάζουν τη χαοτική διαφορά ανάμεσα στο σήμερα το 2023 και την περίοδο που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η πρώτη από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει τον επικεφαλής του Eurogroup, να έρχεται στην Αθήνα να συγκρούεται με τον τότε πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών και να προειδοποιεί για τις συνέπειες που επιφυλάσσει στη χώρα μας η πολιτική των πειραματισμών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και αμέσως μετά να επιβεβαιώνεται με το τρίτο αχρείαστο και δυσβάσταχτο μνημόνιο.

Η δεύτερη εικόνα έρχεται από την προχθεσινή εκδήλωση του υπουργείου Οικονομικών στην οποία μίλησε ο πρόεδρος του Eurogroup. Εκεί που εξήρε την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης τονίζοντας ότι πρέπει να είναι υπερήφανη για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στον ελληνικό λαό επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει σήμερα από τα υψηλότερα επίπεδα στην ανάπτυξη και από τα χαμηλότερα στον πληθωρισμό. Επισημαίνοντας και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα μας θα κατακτήσει σύντομα την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα κι ότι αυτό θα συμβεί γιατί όπως είπε η δουλειά της κυβέρνησης έχει φέρει την πατρίδα μας έως αυτό το σημείο», πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου.

Υπογράμμισε ότι «το 2023 δεν θυμίζει σε τίποτα την υπερχρεωμένη χώρα της μνημονιακής περιόδου στο διάστημα 2015-2019, δε θυμίζει σε τίποτα τη χώρα που έκλεισαν οι τράπεζες, τη χώρα με τα capital controls, την αύξηση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Τη χώρα που εμφάνιζε μηδενική ανάπτυξη αλλά και χαμηλή διεθνή αξιοπιστία».

Αναφέρθηκε ακολούθως στις 12 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας και στη δυναμική που έχει η χώρα να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023 με μια σταθερή κυβέρνηση.

«Μέσα σε τέσσερα χρόνια έχουμε εκτινάξει την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές. Το εθνικό προϊόν επανέρχεται φέτος στα επίπεδα του 2010 ενώ το 2022 μας βρίσκει με τη δεύτερη υψηλότερη ανάπτυξη στην ευρωζώνη», πρόσθεσε. «Το κεκτημένο της ανάπτυξης το μετατρέπουμε άμεσα σε κοινωνικό κεκτημένο. Για τους πολίτες. Για όλους. Μειώνοντας τους φόρους, αυξάνοντας τους μισθούς, ενισχύοντας τους πιο αδύναμους», υπογράμμισε.

Επεσήμανε ακόμη ότι «μπήκε από χθες Τετάρτη σε εφαρμογή το «Καλάθι του Πάσχα» που περιλαμβάνει μια σειρά από καινούργια αγαθά και εκτιμάται ότι παρά την αρχική ανησυχία για μεγάλη αύξηση στα προϊόντα που αφορούν στην κατανάλωση των ημερών του Πάσχα, όσα μπαίνουν στο καλάθι θα βοηθήσουν έτσι ώστε οι τιμές να διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα. Παράλληλα συνεχίζονται, μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, το «Καλάθι της Σαρακοστής» με νηστίσιμα προϊόντα, καθώς και το «Καλάθι των Νονών» με παιχνίδια και λαμπάδες. Και όλα αυτά επιπλέον του αρχικού «καλαθιού» που διανύει ήδη την 23η εβδομάδα εφαρμογής, με θετικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές».

Αναλυτικά ανέφερε ότι «με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στο 89,95% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές και η μέση τιμή μειώθηκε 1,5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (ήταν στα 127,22 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 125,31). Ειδικότερα, από το σύνολο 1.134 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι κοινά και είναι απολύτως συγκρίσιμα: στα 78 (6,88%), η τιμή μειώθηκε, στα 942 (περίπου 84%), η τιμή παρέμεινε σταθερή και σε 114 (περίπου 10%), η τιμή αυξήθηκε». Υπογράμμισε δε ότι συνεχίζονται οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέρασε στη συνέχεια στο μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους επισημαίνοντας πως «ο κ. Τσίπρας με τις υποσχέσεις που μοίρασε, άρχισε να λανσάρει και πάλι το σύνθημα «χαρίζω σπίτια, χαρίζω οικόπεδα». Επαναλαμβάνει ουσιαστικά όσα έλεγε και το 2014 όταν τελικά το διάστημα 2015-2019 έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Προτείνει ανεδαφικές λύσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και εμπαίζει την κοινωνία για ένα ζήτημα ιδιαιτέρως σοβαρό όπως όταν έταζε την περιβόητη Σεισάχθεια και τελικά ο κ. Τσίπρας από νέος Σόλωνας κατέληξε να γίνει ο μεγαλύτερος φορομπήχτης στην ιστορία του ελληνισμού».

Έκανε στο σημείο αυτό όπως είπε τρεις βασικές παρατηρήσεις σε σχέση με την προσπάθεια του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παίξει με την αγωνία των πολιτών όσον αφορά τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Είπε ότι κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τον κ. Τσίπρα ό,τι και να λέει, ότι όσα υπόσχεται σήμερα είναι παντελώς αντιφατικά και ανεφάρμοστα καθώς και ενώ διαλύει με τις προτάσεις του κάθε κουλτούρα πληρωμών και θέτει σε κίνδυνο για μια ακόμα φορά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα ουσιαστικά δεν προσφέρει διέξοδο στους δανειολήπτες ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους. Τόνισε επίσης ότι απέναντι στο εμπόριο ελπίδας η κυβέρνηση απαντά με τις πολιτικές της.

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στους 36.000 διαδραστικούς πίνακες που ξεκίνησαν να παραδίδονται σε όλα τα σχολεία της χώρας και έκλεισε με ένα σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος. «Στα ψέματα θα απαντάμε με γεγονότα και στα μεγάλα και ανέξοδα λόγια με μετρήσιμες πράξεις», τόνισε.

"Στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν ίδιοι και απαράλλαχτοι και στα πρόσωπα και στο πρόγραμμα"

«Σε προγραμματικό επίπεδο η σύγκριση συντρίβει τον ΣΥΡΙΖΑ , εξ΄ου και η προσπάθεια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μεταφέρει την προεκλογική αντιπαράθεση σε ένα εικονικό σύμπαν ψεμάτων» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών. Σε ερώτηση για τις δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου, σε συνέντευξή της χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, ο κ. Οικονόμου απήντησε πως στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πως οι Έλληνες πολίτες είναι μειωμένης αντίληψης και ότι δεν καταλαβαίνουν. Συνέχισε λέγοντας πως δεν χρειάζεται προπαγάνδα για να αντιληφθούν οι Έλληνες τις προτάσεις, που έχουν μπροστά τους. Για τον κ. Τσίπρα μιλά η καταστροφική διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019, «παραμένουν ίδιοι και απαράλλαχτοι και στα πρόσωπα και στο πρόγραμμα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το πότε θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως είναι ζήτημα ολίγων ημερών, σήμερα ή αύριο.

Σε άλλη ερώτηση για την προοπτική καθόδου στις εκλογές του κόμματος Κασιδιάρη, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως υπάρχει επαρκές θεσμικό πλαίσιο ώστε εγκληματικές οργανώσεις, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν τρικ μέσω της τοποθέτησης στην ηγεσία τους ανωτάτων δικαστικών για να κατέλθουν στην εκλογική διαδικασία, να μην μπορέσουν τελικά. «Είμαι σίγουρος ότι η Δικαιοσύνη θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Κανείς δεν είναι αφελής και δεν θα ξεγελασθεί, εάν χρειαστούν προσθήκες, εδώ είμαστε να το δούμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου.

Σε ερώτηση που αφορά σε δικαστική απόφαση για εργαζόμενους στο κόμμα της ΝΔ, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε πως οι δικαστικές αποφάσεις είναι σεβαστές και διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο τον ισχυρισμό πως στη ΝΔ υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν «μαύρα».

"Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ

Άμεση ήταν η απάντηση της Πόπης Τσαπανίδου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο η οποία σε δήλωσή της αναφέρει: «Αλήθεια τώρα κύριε Οικονόμου; Οι πολίτες κατάλαβαν πολύ καλά τι εννοούσα. Εσείς και η προπαγανδιστική σας εκστρατεία κατά του ΣΥΡΙΖΑ θα το καταλάβετε το βράδυ των εκλογών».

Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, σχετικά με δικαστική απόφαση για εργαζόμενους στο κόμμα της ΝΔ, αναφέρει: «Η καταδίκη της ΝΔ στο Εφετείο για συνθήκες εργασιακής γαλέρας στα κομματικά της γραφεία και η υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων είναι κόλαφος. Αποδεικνύει ότι ο εργασιακός μεσαίωνας ήταν ο κανόνας για την ΝΔ , προτού τον νομοθετήσει με τον νόμο Χατζηδάκη. Η σημερινή αποκάλυψη της Αυγής για μαύρη εργασία 15 εργαζόμενων σε γραφεία της ΝΔ με αμοιβή 250 ευρώ, από το 2009 έως το 2016 και για παράνομη απόλυση τους το 2016, επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους, αποδεικνύουν πώς αντιμετωπίζει διαχρονικά τους εργαζόμενους η ΝΔ, ακόμη του ίδιου του κόμματός της. Αλήθεια, εκείνοι που δεν τηρούν την εργασιακή νομοθεσία στο ίδιο τους το κόμμα, μπορούν να πείσουν κανέναν ότι ελέγχουν την εργοδοτική αυθαιρεσία σε μια ολόκληρη αγορά; Ο κ. Μητσοτάκης που ανέλαβε την ηγεσία της ΝΔ τον Ιανουάριο του 2016 γνώριζε για την παράνομη απόλυση 15 εργαζόμενων από την ΝΔ; Ο τότε διευθυντής της ΝΔ κ. Παπαθανάσης γνώριζε; Ποιος έδωσε την εντολή για τις παράνομες απολύσεις;»

