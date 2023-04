Κοινωνία

Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ: Πετροπόλεμος και ρίψη χημικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ένταση έξω από την ΑΣΟΕΕ. Έκλεισε η Πατησίων και στα δύο ρεύματα.



Νέα ένταση ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), στην οδό Πατηδίων

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30 κουκουλοφόροι βγήκαν από το κτίριο του πανεπιστημίου, έβαλαν φωτιά σε κάδους και εκτόξευσαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς των ΜΑΤ. Οι διμοιρίες απάντησαν με χημικά και βόμβες κρότου - λάμψης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Πατησίων από τη συμβολή της με την Κοδριγκτώνος έκλεισε για αρκετή και στα δύο ρεύματα.

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για τα σημερινά επεισόδια σε ανακοίνωση της αναφέρει:

"Σήμερα, Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, και περί ώρα 14:30 ομάδα περίπου 30 ατόμων εξήλθε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έθεσαν φωτιά σε κάδους, τους οποίους μαζί με άλλα αντικείμενα χρησιμοποιούσαν ως οδόφραγμα εκσφενδονίζοντας παράλληλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Περί ώρα 15.00 τα άτομα αποχώρησαν με την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, ο δρόμος καθαρίστηκε από συνεργείο και δόθηκε στην κυκλοφορία."

Επεισόδια σημειώθηκαν και χθες το μεσημέρι, με έναν αστυνομικό να πυροβολεί στον αέρα και σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο αστυνομικός όπως υποστήριξε πυροβόλησε στον αέρα προκειμένου να γλιτώσει από τα χέρια κουκουλοφόρων, οι οποίοι του επιτέθηκαν μπροστά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο τής Αθήνας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή”: Ένταξη επιπλέον δικαιούχων

Μεταμοσχεύσεις - Παπαθεοδωρίδης: Ο Κούγιας είναι λάθος πληροφορημένος

Σύλληψη 21χρονου Αφγανού που κατηγορείται για αρπαγή ανήλικης