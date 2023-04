Κόσμος

Qatar Gate: ο Παντσέρι αποφυλακίζεται με βραχιολάκι

Ο Αντόνιο Παντσέρι, αποφυλακίζεται σύμφωνα με την απόφασση των Βελγικών Αρχών.

Αποφυλακίζεται με βραχιολάκι ο Αντόνιο Παντσέρι όπως μεταδίδει η βελγική ιστοσελίδα lesoir.

Στις 30 Απριλίου, ο Αντόνιο Παντσέρι γνωστοποίησε μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής του πως πάσχει από κατάθλιψη.

Τον Ιανουάριο, ο Αντόνιο Παντσέρι υπέγραψε μνημόνιο μεταμέλειας με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ένας νόμος που επιτρέπει τη διαπραγμάτευση και τη μείωση της ποινής με αντάλλαγμα την πλήρη και ειλικρινή πληροφόρηση για τα εγκλήματα που διέπραξε ο ενδιαφερόμενος και οι συνεργοί του.

Η Εύα Καϊλή και ο Marc Tarabella παραμένουν προφυλακισμένοι.

Υπενθυμίζεται πως και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, έχει αποφυλακιστεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

