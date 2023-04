Κοινωνία

Μεταμοσχέυσεις: Οι αιχμές Κούγια κατά Ηλιάδη για εμπόριο οργάνων και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Στην κάμερα του ΑΝΤ1, μίλησαν γονείς που έχουν δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους, με τον θάνατο των παιδιών τους.

Της Κέλλης Χεινοπώρου

Πλήρη στήριξη στον κύριο Ηλιάδη, παρείχε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ενώ μητέρα που δώρισε τα όργανα του παιδιού της, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εμφανίζεται εξοργισμένη, από τις δηλώσεις Κούγια.

Η Μαρίνα Καλασουντα – Σπαή έχασε τον 13χρονο γιό της, όταν κάνοντας ποδήλατο παρασύρθηκε από διερχόμενο οχημα. Εντατικολόγος τότε ήταν ο Ανδρέας Ηλιάδης. Ο Γιάννης δώρισε ζωή σε 6 συνανρθώπους του. Σήμερα, η μητέρα του εξοργισμένη από όσα ακούγονται σε βάρος του, στηρίζει τον εντατικολόγο από την Πάτρα

"Εάν αυτά τα πράγματα αναπαραχθούν φανταστείτε τι ζημιά μπορεί να γίνει στον ληπτη που περιμένει στην λίστα αναμονής;" διερωτάται η μητέρα.

Μετά τους υπαινιγμούς Κούγια σε βάρος του Ανδρέα Ηλιάδη σχετικά με την διαχείριση των μοσχευμάτων, στη δίκη για την δολοφονία της Τζωρτζίνας Δασκαλάκη, ο εντατικολόγος συναντήθηκε με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ξεκαθάρισε ότι η μεταμοσχεύσης στην Ελλάδα γινοτναι με ασφάλεια και διαφάνεια, με τον υπουργό να διαμηνύει ότι θα ζητήσει τα πρακτικά της δίκης, έτσι ώστε αν έχουν ειπωθεί πράγματα που θίγουν τον θεσμό της δωρεάς οργάνων, τότε το υπουργείο θα πράξει αυτοβούλως κατά του συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Με νέα δελτία τύπου ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου επιμένει στις αιχμές κατά του εντατικολόγου

Ο εντατικολόγος διαψεύδει ότι κάτι τέτοιο συνέβη, την ώρα που η μητέρα του Γιάννη θυμάται πως ο Ηλιάδης είχε προσεγγίσει το θέμα της δωρεάς οργάνων. "Δεν θα ξεχάσω πόσο καταβεβλημένος ήταν ο Ανδρέας, θέλετε τα όργανα του παιδου τον ρώτησα, έσκυψε το κεφάλι, κλαίγοτνας είπε ναι, ε του λεώ πάρτα όλα να σωθουν και άλλα παιδιά".

Ο εντατικολόγος πάτνως απάντησε με ένα ποιήμα: "Μικροί άνθρωποι στις μεγάλες αίθουσες φροντίζουν να μιλούν για ό,τι πιο πολύ δεν ξέρουν..."

