Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου: Οι υπαινιγμοί Κούγια για τις μεταμοσχεύσεις και η συνάντηση Πλεύρη - Ηλιάδη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Υπ. Υγείας είχε ο Ανδρέας Ηλιάδης, μετά τις υπόνοιες Κούγια για "εμπορία οργάνων". Νέα επίθεση απο τον συνήγορο της Πισπιρίγκου. Η ένταση στην δίκη, η κατάθεση Ηλιάδη και οι ερωτήσεις του δικηγόρου.





Συνάντηση με τον εντατικολόγο από το νοσοκομείο του Ρίου, Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος χειρίστηκε το περιστατικό με την 9χρονη Τζωρτζίνα, την κόρη της Ρούλας Πισπιρίγκου, είχε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τη συνάντηση ζήτησε ο κ. Ηλιάδης μετά τους υπαινιγμούς για εμπόριο οργάνων που άφησε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας, κατά τη διάρκεια της δίκης για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας.

Πηγές του υπουργείου Υγείας ανέφεραν, ότι η πολιτική ηγεσία εξέφρασε την πλήρη στήριξη στο γιατρό για τη στοχοποίηση που δέχεται ο ίδιος και οι άλλοι γιατροί και θα υπάρξει πλήρης νομική υποστήριξη από την ΥΠΕ στις μηνύσεις που τους έχουν υποβληθεί αλλά και σε μηνύσεις που θα κάνουν για την προάσπιση της προσωπικότητας τους.



Το Υπουργείο Υγείας θα αναζητήσει τα πρακτικά της δίκης και αν έχουν ειπωθεί πράγματα που θίγουν θεσμούς του Υπουργείου να κινηθεί αυτοτελές το Υπουργείο Υγείας.



«Εκφράζουμε την απόλυτη στήριξη μας στους θεσμούς του Υπουργείου και ειδικά στον ΕΟΜ και στο θεσμό των μεταμοσχεύσεων, ο οποίος στη χώρα μας γίνεται με πλήρη ασφάλειά και διαφάνεια και από τις μεταμοσχεύσεις σώζονται εκατοντάδες ζωές ετησίως», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας «ειδικά μάλιστα τη στιγμή που σε ένα ήδη αυστηρό πλαίσιο προβήκαμε στην αναθεώρηση του, παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και των συμμετεχόντων και επομένως αποκρούουμε κάθε φωνή που με προκλητικό τρόπο δυναμιτίζει έναν θεσμό που σώζει ζωές».

Οι υπαινιγμοί Κούγια



Κατά την κατάθεση του Ανδρέα Ηλιάδη, ο Αλέξης Κούγιας του έκανε μια σειρά ερωτήσεων με υπονοούμενα για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της δωρεάς οργάνων.

Κούγιας : Φημίζεστε παγκοσμίως ότι στέλνετε όργανα για μεταμοσχεύσεις στο εξωτερικό. Είναι αλήθεια;

: Φημίζεστε παγκοσμίως ότι στέλνετε όργανα για μεταμοσχεύσεις στο εξωτερικό. Είναι αλήθεια; Μάρτυρας : Ο Ηλιάδης δεν είναι κούριερ να μεταφέρει όργανα, είμαι συντονιστής μεταμοσχεύσεων και είμαι περήφανος για αυτό και με έχει τιμήσει η Πολιτεία. Ό,τι είπε ο συνήγορος είναι προσβολή και απαιτώ να το ανακαλέσει. Είναι προσβολή στις μητέρες και τους γονείς που έχουν δώσει όργανα των παιδιών τους.

: Ο Ηλιάδης δεν είναι κούριερ να μεταφέρει όργανα, είμαι συντονιστής μεταμοσχεύσεων και είμαι περήφανος για αυτό και με έχει τιμήσει η Πολιτεία. Ό,τι είπε ο συνήγορος είναι προσβολή και απαιτώ να το ανακαλέσει. Είναι προσβολή στις μητέρες και τους γονείς που έχουν δώσει όργανα των παιδιών τους. Πρόεδρος : Υπάρχει συναίνεση στις μεταμοσχεύσεις;

: Υπάρχει συναίνεση στις μεταμοσχεύσεις; Μάρτυρας ; Βεβαίως. Με συναίνεση η μητέρα δίνει την καρδιά του παιδιού για να ζήσει ένα άλλο …

; Βεβαίως. Με συναίνεση η μητέρα δίνει την καρδιά του παιδιού για να ζήσει ένα άλλο … Κούγιας : Στέλνετε στο εξωτερικό τα όργανα των παιδιών και στην Ελλάδα κρατάτε μόνο τα μάτια για τους φτωχούς ανθρώπους;

: Στέλνετε στο εξωτερικό τα όργανα των παιδιών και στην Ελλάδα κρατάτε μόνο τα μάτια για τους φτωχούς ανθρώπους; Μάρτυρας : Η ερώτηση είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτά όλα που λέει είναι στη σφαίρα της φαντασίας, εκτός σύμπαντος.

: Η ερώτηση είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτά όλα που λέει είναι στη σφαίρα της φαντασίας, εκτός σύμπαντος. Κούγιας : Πόσες φορές έχει ενεργοποιηθεί στην καριέρα σας η διαδικασία αυτή. Πόσες φορές έχετε πείσει γονείς να δώσουν τα όργανα και πού έχουν πάει τα όργανα;

: Πόσες φορές έχει ενεργοποιηθεί στην καριέρα σας η διαδικασία αυτή. Πόσες φορές έχετε πείσει γονείς να δώσουν τα όργανα και πού έχουν πάει τα όργανα; Μάρτυρας : Ο μόνος υπεύθυνος για τη διακίνηση των οργάνων είναι ο Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Είμαι περήφανος που είμαι κομμάτι αυτής της διαδικασίας.

: Ο μόνος υπεύθυνος για τη διακίνηση των οργάνων είναι ο Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Είμαι περήφανος που είμαι κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Πρόεδρος : Θυμάστε πόσες φορές έγινε;

: Θυμάστε πόσες φορές έγινε; Μάρτυρας : Μπορεί και τρεις στο εξωτερικό.

: Μπορεί και τρεις στο εξωτερικό. Κούγιας : Τελευταία φορά ποια ήταν που έγινε κάποιος δωρητής οργάνων και τι έγιναν τα όργανα;

: Τελευταία φορά ποια ήταν που έγινε κάποιος δωρητής οργάνων και τι έγιναν τα όργανα; Μάρτυρας : Ο Θωμάς και το δεύτερο τελευταίο παιδί είναι η μικρή Ειρήνη, δεν θα απαντήσω, το θεωρώ ασέβεια στη δωρεά οργάνων. Αν υπάρχει σχέση με την υπόθεση να μας το πει….

: Ο Θωμάς και το δεύτερο τελευταίο παιδί είναι η μικρή Ειρήνη, δεν θα απαντήσω, το θεωρώ ασέβεια στη δωρεά οργάνων. Αν υπάρχει σχέση με την υπόθεση να μας το πει…. Κούγιας : Εμάς η θέση μας, η θέση της κ. Πισπιρίγκου, είναι ότι είναι ένας γιατρός που σε όλη του την κατάθεση προσπάθησε σκοπίμως να μιλήσει και για τη Μαλένα και την Ίριδα.

: Εμάς η θέση μας, η θέση της κ. Πισπιρίγκου, είναι ότι είναι ένας γιατρός που σε όλη του την κατάθεση προσπάθησε σκοπίμως να μιλήσει και για τη Μαλένα και την Ίριδα. Πρόεδρος : Με τον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τι σχέση έχουν όλα αυτά;

: Με τον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τι σχέση έχουν όλα αυτά; Κούγιας: Οι ερωτήσεις έχουν σχέση με το τι συνέβη με ένα αντίστοιχο παιδί και θα τα ρωτήσω στην επόμενη συνεδρίαση.

«Θεωρώ τον Ανδρέα Ηλιάδη αναξιόπιστο μάρτυρα» είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» και πρόσθεσε ότι στόχος του είναι να αποδείξει ότι «οι ψύξεις του εγκεφάλου της Τζωρτζίνας έγιναν για ειδικό σκοπό».

Ο Αλέξης Κούγιας, με αφορμή την συνάντηση του Ανδρέα Ηλιάδη με τον υπουργό Υγείας, σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Πρώτη φορά στην καριέρα μου, η οποία σε λίγο συμπληρώνει 50 χρόνια, βλέπω έναν μάρτυρα ενός Δικαστηρίου να έρχεται στο Δικαστήριο, συνοδευόμενος από δικηγόρο και την επομένη να επισκέπτεται τον Υπουργό Υγείας, συνοδευόμενος πάλι από δικηγόρο και αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει όλα τα μέσα τηλεοράσεως για να τον απαθανατίσουν. Με τον κύριο αυτόν θα ασχοληθούμε νόμιμα στις 25/4/2023 και τότε είμαι βέβαιος ότι θα αντιληφθούν όλοι, ακόμη και οι πλέον δύσπιστοι, πώς οικοδομήθηκε η κατηγορία εις βάρος της κας Σ.Π.Εγώ θέλω να του υποβάλω μόνο μια ερώτηση: γιατί το παιδί, ενώ είναι ζωντανό, του ψύχει τον εγκέφαλο;»

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο δικηγόρος του Μάνου Δασκαλάκη, Δημήτρης Γεωργακόπουλος.





Η απάντηση Πλεύρη στον Κούγια

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρης στους υπαινιγμούς Κούγια για εμπόριο οργάνων, που διατυπώθηκαν μέσω ερωτήσεων του συνήγορου υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου στον μάρτυρα – εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη, σχετικά με το αν «στέλνει όργανα» στο εξωτερικό, με τον δεύτερο να του απαντά σε έντονο ύφος ότι «δεν είναι κούριερ» και να απαιτεί να ανακαλέσει την προσβολή.



Ο Υπουργός Υγείας απάντησε στον Αλέξη Κούγια με ένα tweet, στο οποίο εξήρε το τεράστιο κοινωνικό έργο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και των γιατρών που συνδράμουν στις μεταμοσχεύσεις, σημειώνοντας: «Εξυπακούεται ότι τους στηρίζουμε και στο έργο τους και στην προάσπιση της τιμής τους με κάθε έννομο μέσο».

Οι μεταμοσχεύσεις στη χώρο μας γίνονται με ασφάλεια και σώζουν ζωές συνανθρώπων μας. Ο ΕΟΜ και οι γιατροί που συνδράμουν σε αυτές επιτελούν τεράστιο κοινωνικό έργο. Εξυπακούεται ότι τους στηρίζουμε και στο έργο τους και στην προάσπιση της τιμής τους με κάθε έννομο μέσο.

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 5, 2023

Παπαθεοδωρίδης: Ο Κούγιας είναι λάθος πληροφορημένος

Ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος στον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, μίλησε για το θέμα στην εκπομπή «Το Πρωινό». Είπε μεταξύ άλλων ότι οκ. Ηλιάδης έχει βοηθήσει σημαντικά στις μεταμοσχεύσεις στην χώρα μας, ενώ σημείωσε πως είναι γνωστό ότι όργανα προσφέρονται στην Ιταλία.

Παράλληλα, τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να αφήνει υπαινιγμούς για παράνομη δωρεά οργάνων και ανέφερε ότι ο Αλέξης Κούγιας είναι λάθος πληροφορημένος. «Οι γιατροί αγωνιζόμαστε για να σώσουμε ανθρώπους», τόνισε ό κ. Παπαθεοδωρίδης.

Μαρίνα Καρασούντα: Όσα ακούγονται είναι προσβολή για το παιδί μου



Από την πλευρά της, η Μαρίνα Καρασούντα, μια μητέρα που έχασε το παιδί της και δώρισε τα όργανά του, χαρίζοντας ζωή σε 6 ανθρώπους, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό». Η κ. Καρασούντα είπε ότι όσα ακούγονται για παράνομη δωρεά οργάνων είναι προσβολή για το παιδί της. Όπως ανέφερε ο κ. Ηλιάδης έκλαιγε δεν μπορούσε να της πει ότι το παιδί της είναι εγκεφαλικά νεκρό. «Δεν μου το πρότεινε καν, εγώ του είπα πάρτε ότι μπορείτε από το παιδί μου να σωθούν κι άλλα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο

Στεγαστικά δάνεια: Τα επιτόκια “παγώνουν” για έναν χρόνο

Πετράλωνα: επίθεση με πέτρες σε αστυνομικούς έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ