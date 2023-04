Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: Στήριξη σε Ηλιάδη μετά τους υπαινιγμούς Κούγια

Ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε με τον Ανδρέα Ηλιάδη μετά τους υπαινιγμούς Κούγια για εμπόριο οργάνων. Η δήλωση του γιατρού, το ποίημα και οι ανακοινώσεις του δικηγόρου.



Στη σημερινή συνάντηση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη και της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη και τον διευθυντή ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Ανδρέα Ηλιάδη, η πολιτική ηγεσία εξέφρασε την πλήρη στήριξη στον γιατρό για τη στοχοποίηση που δέχεται ίδιος και οι άλλοι γιατροί.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας «θα υπάρξει πλήρης νομική υποστήριξη από την ΥΠΕ στις μηνύσεις που τους έχουν υποβληθεί, αλλά και σε μηνύσεις που θα κάνουν για την προάσπιση της προσωπικότητας τους».

Επίσης, το υπουργείο Υγείας θα αναζητήσει τα πρακτικά της δίκης και αν έχουν ειπωθεί πράγματα που θίγουν θεσμούς του Υπουργείου, θα κινηθεί αυτοτελές το ίδιο.

«Εκφράζουμε την απόλυτη στήριξή μας στους θεσμούς του Υπουργείου και ειδικά στον ΕΟΜ και στον θεσμό των μεταμοσχεύσεων, ο οποίος στη χώρα μας γίνεται με πλήρη ασφάλεια και διαφάνεια και από τις μεταμοσχεύσεις σώζονται εκατοντάδες ζωές ετησίως. Ειδικά μάλιστα τη στιγμή που σε ένα ήδη αυστηρό πλαίσιο προβήκαμε στην αναθεώρηση του, παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και των συμμετεχόντων και επομένως αποκρούουμε κάθε φωνή που με προκλητικό τρόπο δυναμιτίζει έναν θεσμό που σώζει ζωές», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Υγείας.



«Ως υπουργός έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψω την προσβολή των θεσμών και των λειτουργών του ΕΣΥ. Είμαστε δίπλα στους γιατρούς μας με πλήρη νομική υποστήριξη και θα τους στηρίξουμε για να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους. Προβαινουμε άμεσα σε όποια ενέργεια απαιτείται» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Θάνος Πλεύρης μετά τη συνάντηση με τον Ανδρέα Ηλιάδη και τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ως υπουργός έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψω την προσβολή των θεσμών και των λειτουργών του ΕΣΥ.

Είμαστε δίπλα στους γιατρούς μας με πλήρη νομική υποστήριξη και θα τους στηρίξουμε για να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.

Προβαινουμε άμεσα σε όποια ενέργεια απαιτείται. pic.twitter.com/LRWCJPtkol — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 6, 2023

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Ηλιάδης μετά τη συνάντηση ευχαρίστησε τον Θάνο Πλεύρη για την «αμεσότατη ανταπόκρισή του» ενώ με αφορμή την παρουσία και της Μίνας Γκάγκα επισήμανε ότι δείχνει «το πώς το υπουργείο θέλει να βοηθήσει σε αυτό το θέμα». «Κανένας μας δεν είναι πάνω από την ιδέα των μεταμοσχεύσεων, κανείς δεν μπορεί να αγγίξει τις ψυχές των παιδιών που έδωσαν με τον θάνατό τους ζωή στα άλλα παιδιά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ηλιάδης ο οποίος αρνήθηκε να απαντήσει στις νέες δηλώσεις του Αλέξη Κούγια.





Από την πλευρά του, ο Αλέξης Κούγιας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία θέτει το ερώτημα με ποια ιδιότητα θα πάρει την δικογραφία ο υπουργός Υγείας και υποστηρίζει ότι οι ερωτήσεις που υπέβαλε αφορούν προσωπικά τον κ. Ηλιάδη.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

«Δεν έχω άποψη τι επιπέδου Υπουργός Υγείας είναι ο Πλεύρης, αλλά από αυτό που δημοσιοποιήθηκε, ότι δηλαδή, θα ζητήσει τα πρακτικά της δίκης Πισπιρίγκου για να κινηθεί νομικά εναντίον μου το Υπουργείο, για τη μία και μοναδική ερώτηση που έκανα στον Ηλιάδη, αντιλαμβάνομαι ότι δεν πρέπει να έχει και σοβαρή σχέση με το ποινικό δίκαιο.

Θέλω να του υποβάλω τις εξής ερωτήσεις:

1) Με ποια ιδιότητα θα πάρει αντίγραφα της δίκης Πισπιρίγκου;

2) Είναι διάδικος;

3) Εκπροσωπεί το θύμα ή την κατηγορουμένη;

4) Είναι μήπως Εισαγγελέας;

5) Είναι μήπως Δικαστής;

Η οποιαδήποτε ερώτησή μου αφορά τον Ηλιάδη προσωπικά και ακόμη και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι τον συκοφάντησα, μόνο αυτός έχει δικαίωμα να υποβάλει μήνυση εναντίον μου και εναντίον της κας κατηγορούμενης, την όποιαν εγώ εκπροσωπώ. Καλό είναι να δημιουργούμε εντυπώσεις ενόψει των εκλογών, αλλά όταν έχουμε τελειώσει τη νομική απαγορεύεται να μεταβληθούμε σε Μαυρογιαλούρους».





Με ποίημα απαντά ο Ηλιάδης στον Κούγια

Ο Ανδρέας Ηλιάδης, τα ξημερώματα της Πέμπτης, επέλεξε τους στίχους του ποιήματος «Διάλεξη στη Λευκωσία» του Κώστα Μόντη που ξεκινά με τις λέξεις «μικροί άνθρωποι» για να «απαντήσει» στον Αλέξη Κούγια μετά τα υπονοούμενα που άφησε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου .

Το ποίημα του Κώστα Μόντη που ανήρτησε ο Ανδρέας Ηλιάδης:



«Μικροί άνθρωποι

στις μεγάλες αίθουσες

φροντίζουν να μιλούν

για ό,τι πιο πολύ δεν ξέρουν.

Και τους ακούν με θαυμασμό

άλλοι μικρότεροί τους

και τους χειροκροτούν.

Μια τρομερήν αντήχηση

κάνουν τα κούφια χέρια που χτυπούν

των κούφιων

γιατί όλη εκείνη η κούφια απέραντη αίθουσα

έχει επίτηδες χτιστή

μ’ ηχητική πολλή

κατάλληλη για τα μικρά χειροκροτήματα».

Επιμένει στα υπονοούμενα ο Κούγιας

Το πρωί της Πέμπτης, ο Αλέξης Κούγιας εξέδωσε ανακοίνωση για τον Ανδρέα Ηλιάδη. Στην ανακοίνωσή του ο κ. Κούγιας επιμένει στους υπαινιγμούς του για τους χειρισμούς του Ανδρέα Ηλιάδη θέτοντας το ερώτημα «γιατί το παιδί, ενώ είναι ζωντανό, του ψύχει τον εγκέφαλο;».

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

«Πρώτη φορά στην καριέρα μου, η οποία σε λίγο συμπληρώνει 50 χρόνια, βλέπω έναν μάρτυρα ενός Δικαστηρίου να έρχεται στο Δικαστήριο, συνοδευόμενος από δικηγόρο και την επομένη να επισκέπτεται τον Υπουργό Υγείας, συνοδευόμενος πάλι από δικηγόρο και αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει όλα τα μέσα τηλεοράσεως για να τον απαθανατίσουν.

Με τον κύριο αυτόν θα ασχοληθούμε νόμιμα στις 25/4/2023 και τότε είμαι βέβαιος ότι θα αντιληφθούν όλοι, ακόμη και οι πλέον δύσπιστοι, πώς οικοδομήθηκε η κατηγορία εις βάρος της κας Σ.Π.

Εγώ θέλω να του υποβάλω μόνο μια ερώτηση: γιατί το παιδί, ενώ είναι ζωντανό, του ψύχει τον εγκέφαλο;»





