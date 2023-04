Οικονομία

Pricefox - Τουρισμός: Δεύτερη η Ελλάδα στην αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Τι δείχνει η έρευνα του Pricefox για την υπέρβαση του αριθμού των διαδικτυακών κρατήσεων της εποχής προ του κορονοϊού στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και ειδικότερα στην χώρα μας.

Φωτιά πήραν οι διαδικτυακές πλατφόρμες του Airbnb, Booking, Expedia Group και TripAdvisor το 2022 στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat και επεξεργάστηκε το Pricefox, αυξήθηκαν συνολικά οι βραχυπρόθεσμες κρατήσεις σε καταλύματα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2019.

Δείτε παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες για το πως τα πήγε η Ελλάδα και ποιες χώρες παρουσίασαν μείωση.

Καλύτερο το 2022 από το 2019 στις βραχυπρόθεσμες διανυκτερεύσεις για την Ε.Ε.

Οι βραχυπρόθεσμες διανυκτερεύσεις ήταν σχεδόν μήνα προς μήνα υψηλότερες το 2022 σε σχέση με το 2021, συνολικά στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, οι επισκέπτες πέρασαν περίπου 97 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης στην Ε.Ε. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 25% αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. Με αυτήν την τιμή, ο τουρισμός πλατφόρμας ξεπέρασε τα επίπεδα (+10%) που καταγράφηκαν στο προ πανδημίας τέταρτο τρίμηνο του 2019, όταν οι πλατφόρμες ανέφεραν περίπου 88 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επισκεπτών.

Οι υψηλότερες τιμές διανυκτερεύσεων καταγράφονται τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα τον Ιούλιο και Αύγουστο, με το 2022 να φτάνει τις 96,752,338 και 102,328,421 διανυκτερεύσεις αντίστοιχα. Ενώ οι αντίστοιχοι μήνες το 2019 κατέγραψαν 85,759,459 και 96,922,990, δηλαδή 31% και 16% αύξηση αντίστοιχα.

Σε όλο το 2022, οι επισκέπτες πέρασαν περίπου 547 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης στην ΕΕ που είχαν κρατηθεί μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια ισχυρή ανάκαμψη σε σύγκριση με το 2021 (364 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, +50%) και ότι οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν ακόμη και τα επίπεδα του 2019 (512 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, +7%).

Περισσότερες οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα το 2022 απ’ ότι το 2019

Κατά τη διάρκεια του 2022, οι επισκέπτες στην Ελλάδα πραγματοποίησαν σημαντικά περισσότερες διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με το 2021 και το 2020, και σε πολλούς μήνες ξεπέρασαν ακόμη και τα επίπεδα του 2019.

Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2022, οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 1.358.399, σε σύγκριση με τις 154.380 το 2021 (780% αύξηση) και τις 1.229.992 το 2019 (10,5% αύξηση). Ομοίως, τον Ιούλιο του 2022, υπήρξαν 6.674.901 διανυκτερεύσεις, σε σύγκριση με τις 4.419.982 το 2021 (51% αύξηση) και τις 5.314.012 το 2019 (26% αύξηση).

Ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με το 2019.

Συνολικά, ο τουρισμός στην Ελλάδα καταφέρνει να ανακάμψει μετά τις προκλήσεις που προκάλεσε η πανδημία κατά το 2020 και το 2021. Η αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά το 2022 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη καταδεικνύει μια ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού της χώρας.

Όλες οι ελληνικές περιφέρειες ανέκαμψαν το 2022

Η ποσοστιαία αλλαγή στον αριθμό διανυκτερεύσεων το 2022 σε σχέση με το 2021 στις ελληνικές περιφέρειες δείχνει ότι έχουμε ανάκαμψη του τουρισμού παντού, αλλά σε διαφορετικά επίπεδα.

Τα Ιόνια Νησιά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση με 61% και περισσότερα από 4,46 εκατομμύρια κρατήσεις το 2022 έναντι των 2,76 εκατομμυρίων του 2019. Ακολουθούν η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα με αύξηση 51%. Αυτό υποδεικνύει ισχυρή ανάπτυξη τουρισμού σε αυτές τις περιοχές.

Αντίθετα, η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος καταγράφουν τη χαμηλότερη αύξηση, με 26% η κάθε μία. Ενώ η Αττική έφτασε τα 4,25 εκατομμύρια κρατήσεις που αντιστοιχεί σε αύξηση 35% έναντι του 2019.

Συνολικά, η Ελλάδα εμφανίζει θετική τάση ανάκαμψης στον τουρισμό, αλλά με διαφοροποιημένους ρυθμούς ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες.

Σε σύγκριση με το 2019, οι ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις ανάκαμψης του τουρισμού το 2022. Η περιφέρεια των Ιονίων Νήσων έχει τη μεγαλύτερη αύξηση (32%), ενώ τα Νησιά του Αιγαίου με την Κρήτη και η Κεντρική Ελλάδα ακολουθούν με 18% αύξηση.

Στην Αττική δεν ανακάμπτουν οι διανυκτερεύσεις φτάνοντας μόλις το 80% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση. Η Δυτική Ελλάδα, η Μακεδονία και η Πελοπόννησος επίσης παρουσιάζουν μείωση, αντίστοιχα -7%, -6% και -6%.

Δεν ανέκαμψαν όλες οι χώρες της Ευρώπης σε προ-κόβιντ επίπεδα

Ενώ οι συγκρίσεις με το 2021 τεκμηριώνουν μια ισχυρή ανάκαμψη και στις 31 χώρες (χώρες ΕΕ και ΕΖΕΣ), υπήρχαν διαφορές σε σύγκριση με το 2019.

Το 2022, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με το 2019 καταγράφηκαν στη Σουηδία (+33%), στη Γαλλία ( +31%) και το Βέλγιο (+23%). Ωστόσο, 14 μέλη της ΕΕ εξακολουθούσαν να υστερούν σε σχέση με τα επίπεδα του 2019. Οι πιο εμφανείς μειώσεις καταγράφηκαν στην Τσεχία (-36%), στην Ουγγαρία (-27%), στην Ιρλανδία και στην Εσθονία (-23%).

Ανάκαμψη στις διανυκτερεύσεις παρουσιάζουν όλες οι χώρες της Ε.Ε. το 2022 σε σχέση με το 2019. Παρατηρούμε ότι η Αυστρία καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση (117%) με περισσότερα από 14,74 εκατομμύρια κρατήσεις. Ακολουθούν η Σλοβενία με αύξηση 104% (2,4 εκατομμύρια) και η Ουγγαρία με 101% (6,7 εκατομμύρια).

Στην άλλη πλευρά του φάσματος, η Ελβετία καταγράφει τη χαμηλότερη ποσοστιαία αύξηση με 17%, ενώ η Λιθουανία και η Ολλανδία ακολουθούν με 26% και 27% αντίστοιχα. Η Ελλάδα, παρόλο που βρίσκεται στη μέση της κλίμακας, παρουσιάζει μια θετική αύξηση κατά 61%.

Συνολικά, τα στατιστικά δείχνουν ότι οι διανυκτερεύσεις στις χώρες της Ε.Ε. αυξήθηκαν το 2022 σε σχέση με το 2021, γεγονός που μαρτυρά τη σταδιακή ανάκαμψη του τουρισμού μετά την πανδημία του COVID-19.

Σύμφωνα με τα στατιστικά που αφορούν την ποσοστιαία αλλαγή στον αριθμό διανυκτερεύσεων το 2022 σε σχέση με το 2019, παρατηρούμε ότι ορισμένες χώρες κατάφεραν να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας και να επιστρέψουν σε προ-πανδημικά επίπεδα διανυκτερεύσεων, ενώ άλλες όχι.

Η Φινλανδία καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση με 33%, σχεδόν οριακά μεγαλύτερη της Ελλάδας που κατέγραψε 31% αύξηση. Ακολουθεί η Σλοβενία με 23%. Αυτό υποδεικνύει ότι ο τουρισμός σε αυτές τις χώρες έχει ανακάμψει καλά μετά την πανδημία.

Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία καταγράφουν τις μεγαλύτερες μειώσεις με -36%, -27% και -23% αντίστοιχα. Αυτό υποδεικνύει ότι ο τουρισμός σε αυτές τις χώρες δεν έχει επιστρέψει ακόμη στα επίπεδα πριν την πανδημία.

Οριακή μεταβολή σε σχέση με το 2019 παρουσίασαν οι χώρες της Κροατίας, της Κύπρου, της Ισπανίας και του Λουξεμβούργου.

Σε γενικές γραμμές, η ανάκαμψη του τουρισμού διαφέρει σημαντικά ανά χώρα, με ορισμένες να επανέρχονται σε προ-πανδημικά επίπεδα, ενώ άλλες να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και καθυστερήσεις στην ανάκαμψη.

Οι παραθαλάσσιες περιοχές παρέμειναν δημοφιλείς και το καλοκαίρι του 2022

Οι παραδοσιακοί παράκτιοι προορισμοί διακοπών παρέμειναν δημοφιλείς το καλοκαίρι του 2022 (3ο τρίμηνο 2022).

Οι πιο δημοφιλείς περιοχές για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση καταλυμάτων που πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ήταν η Jadranska Hrvatska στην Κροατία (20 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις), η γαλλική περιφέρεια Provence-Alpes-Cote d'Azur (11 εκατομμύρια) και η ισπανική περιοχή της Ανδαλουσίας (10 εκατομμύρια ).

