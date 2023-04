Κοινωνία

Τέμπη: Θρήνος στο μνημόσυνο για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος (βίντεο)

Στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος βρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι, κρατώντας μαύρα μπαλόνια, άναψαν κεριά και άφησαν λουλούδια στη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων.



Επιμνημόσυνη δέηση για τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος τελέστηκε σήμερα από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου στο σημείο όπου γράφτηκε με αίμα η τραγωδία των Τεμπών, πριν από σαράντα ημέρες.

Συγγενείς των θυμάτων βρέθηκαν στο σημείο ανάβοντας κεριά, αφήνοντας λουλούδια και σημειώματα, κρατώντας μαύρα μπαλόνια… Πολλοί εξ αυτών λύγισαν εκεί όπου συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες οδηγώντας στον θάνατο 57 συνανθρώπους μας.

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και και Τυρνάβου Ιερώνυμος τέλεσε το μνημόσυνο, ενώ το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών.

πηγή βίντεο: larissanet.gr

