Εργαζόμενοι στους Δήμους: Ένταση στην πορεία (εικόνες)

Ένταση στην πορεία των εργαζομένων στους ΟΤΑ μεταξύ ΜΑΤ και διαδηλωτών. Τι καταγγέλλει το ΠΑΜΕ.



Ένταση σημειώθηλε στο κέντρο της Αθήνας, στην πορεία των εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει το ΠΑΜΕ, τα ΜΑΤ μπήκαν μπροστά στους διαδηλωτές προκειμένου να τους κλείσουν το δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν αρχικά προς το υπουργείο Εσωτερικών στη Βασ. Σοφίας, ωστόσο επειδή ο υπουργός αποχώρησε, κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Κολωνακίου, όπου και σημειώθηκε η ένταση με τα ΜΑΤ.

Το βίντεο που ανήρτησε το ΠΑΜΕ

Την ώρα που ο υπ.Εσωτερικών κρύβεται και δεν συναντιέται με τους εργαζόμενους από τους δήμους



ταυτόχρονα στέλνει η κυβέρνηση τα ΜΑΤ να εμποδίσει και επιτεθεί στην πορεία των εργαζομένων pic.twitter.com/RF3EQZrKt8

Πλέον, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε η πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν νωρίτερα εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση.